國殤日致敬13位陣亡士兵 川普：伊朗不能擁有核武

美國總統川普。（路透）

美伊衝突至今未達成和平協議，美國總統川普 25日發表國殤日談話，向13位在對伊朗 軍事行動中犧牲的士兵致敬，並強調伊朗永遠不會取得核子武器。

川普25日也表示，伊朗的濃縮鈾應立即交由美國摧毀，或者在原子能委員會的見證下原地或擇地銷毀。

美伊衝突停火至今，尚未能達成和平協議，美國國務卿魯比歐 日前表示，預期24日會有好消息，川普也在社群平台上發文稱，美伊已就結束戰爭的諒解備忘錄「大致談妥」，協議的最後細節目前正協商中，擬於近期公布。

不過川普後來又發文表示，他指示美方的談判代表不要倉促行事，指時間在美國這一邊，並表示，針對荷莫茲海峽的海上封鎖會持續直到雙方簽署和平協議；川普表示，美伊雙方應該慢慢來，確保簽署內容不會出錯。

魯比歐25日受訪時，態度也趨向保守，魯比歐表示，他本以為24日或25日會有結果，現在雙方仍在談判中，他不會過度解讀這件事；魯比歐說，問題出在伊朗還沒有回應美方，指當美方提出條件，伊方會花比較久的時間來做出回應。

魯比歐指出，川普已經說他並不著急，也不會同意差勁的協議，接下來就看事情怎麼發展；魯比歐說，美國在探索其他做法之前，會盡可能透過外交手段來達成目標。

川普25日出席國殤日紀念活動，並發表談話，川普說，美國在「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）中失去13位士兵，指這些軍人犧牲性命來確保伊朗永遠不會取得核子武器；川普強調說，伊朗永遠不會擁有核武。

川普25日稍晚則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，伊朗的濃縮鈾應該立即交由美國帶到本土摧毀，或者最好在與伊朗的合作配合之下，由原子能源委員會或同等的監督機構見證，原地或擇地銷毀。