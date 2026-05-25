美伊又卡關 川普：不急簽協議 持續封鎖荷莫茲

美伊協議似乎在望，但川普總統24日指示談判小組不用操之過急，如何處理濃縮鈾仍是目前卡關的關鍵。（美聯社）

美伊協議出現曙光，有望結束戰爭、重新開放荷莫茲海峽 ，並促使伊朗 放棄濃縮鈾庫存，但不會在24日簽署。川普 總統稱已告知談判代表們不要倉促達成協議，美軍仍持續封鎖荷莫茲海峽，白宮官員也透露還需要幾天時間該協議才能獲得伊朗領導階層批准。

路透報導，前一天全球都在期待中東危機接近化解，但川普24日淡化了這項期待。

美聯社報導，川普稱談判有序且具建設性，與伊朗的關係也變得更加專業和富有成效。美國已封鎖伊朗港口一個多月，川普表示封鎖將繼續全面實施，直到達成協議、獲得認證並簽署為止。

一些共和黨人認為川普應採取更強硬立場，部分共和黨參議員、保守派評論人士已批評這項逐漸成形的協議，更將其與歐巴馬政府於2015年簽署的核協議相提並論。川普在「真實社群」(Truth Social)發文反駁，稱歐巴馬時代的核協議是「史上最糟的協議之一」。

兩位地區官員、一位美國官員透露表示，荷莫茲海峽將隨美國解除封鎖而逐步重新開放，同時也會排除水雷。第二位了解談判情況的官員表示，美國將允許伊朗以暫時豁免制裁的方式出售石油，並將在60天期限內談判解除制裁、解凍伊朗資金。兩位官員均表示，協議草案也包含結束以色列與黎巴嫩真主黨組織之間的戰爭。兩位地區官員透露根據協議，德黑蘭將同意放棄其濃縮鈾庫存。

Axios新聞網則引述一名白宮高階官員稱美國目前處於非常有利的位置，但協議仍可能破局，仍有一些細節需要處理，而伊朗決策系統「緩慢且不透明」，可能使協議再延後數天出爐，「雙方仍在一些具體細節上來回磋商。有些字眼是我們在意的，有些字眼是他們在意的。」該官員補充據美方了解，伊朗最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)已經認可協議的大致框架，但是否為最終協議仍是未知數。

該官員表示協議草案內容包括：美國解除海上封鎖換取荷莫茲海峽重新開放，在海峽恢復通行、全球經濟獲得喘息後，雙方將進一步談判限制伊朗核計畫的措施。作為協議的一部分，伊朗原則上將同意處置其濃縮鈾庫存，雙方將討論具體執行方式。

該官員稱：「沒有人對處置庫存這件事有異議，問題只在於如何處置。」川普政府希望最終協議涵蓋伊朗全部約兩千公斤的濃縮鈾，而不只是其中約450公斤、已濃縮至接近武器級的鈾。官員也說推動協議的核心原則就是伊朗在濃縮活動與核材料方面讓步越多，獲得的制裁減免就越多；關於核計畫的主要難題則在於伊朗的「民族自尊考量」，以及伊朗政府如何在國內「包裝」這項協議。

伊朗國營媒體24日則指控美國在談判中製造障礙，總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)表示伊朗準備向世界保證並不尋求核武，但強調談判代表「在涉及國家榮譽與尊嚴時不會妥協。」