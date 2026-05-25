和平前奏？美伊擬簽備忘錄 停火延長60天、荷莫茲海峽免費通行

荷莫茲海峽封鎖引發缺油和油價飆漲等能源危機，印度西北部古吉拉特邦哈爾瓦德民眾22日以塑膠桶等容器在加油站排隊買油。（路透）

美國總統川普23日說，與伊朗 的和平協議已大致談妥。美國新聞網站Axios同日引述一名美國官員報導，該協議草案包括停火進一步延長60天，這段期間荷莫茲海峽 （下稱海峽）將重新開放、伊朗將可自由出口石油，美伊 將對伊朗核計畫展開談判。

對上述官員披露的美伊和平協議框架，已有其他知情人士證實。伊方則尚未證實。

美伊將簽署以60天為期限的諒解備忘錄（MOU），若雙方均同意即可展延；期限內海峽將「免費」航行，伊朗將清除其在海峽所布的水雷，並保證各國船舶自由航行；作為交換，美國則解除對伊朗各港口的封鎖、實施解除對伊朗制裁的措施，並允許伊朗出口石油。

儘管對川普政府而言，上述條件將有利伊朗經濟及財政，但也能為全球石油市場的壓力帶來明顯緩解；且伊方愈快清除水雷與恢復海峽航行，那美軍對伊朗港口的封鎖就將愈快解除。

伊朗原本要求立即解凍其海外資金甚至永久解除對該國的制裁，但川普對美伊協議訂定的關鍵原則是「以行動換鬆綁」，唯有在伊朗做出具體讓步後，才將進一步鬆綁制裁。

該協議也包括伊朗承諾永不尋求擁有核武，並將就暫停提煉濃縮鈾的計畫與移除高純度濃縮鈾庫存展開談判。伊方已透過調解方向美方口頭承諾，願在暫停提煉和放棄相關核原料上做出某種程度的讓步。

美國則同意在60天期限內，就解除對伊朗的制裁與解凍伊朗海外資金展開談判，但相關措施唯有在最終協議得到可驗證的履行後才會相應實施。自2月底開戰以來部署中東的美軍部隊，也將在這60天內持續在區域內部署，唯有在最終協議達成後，美軍才可能撤離。

以色列與伊朗代理人之一的黎巴嫩真主黨也將結束衝突。不過，這將不是以、真任一方的「片面停火」；一旦真主黨試圖重新武裝或發動攻擊，以色列仍可反制。該美國官員指稱，以色列總理內唐亞胡有其國內政治考量，但川普必須考慮美國及全球經濟利益。

美國有線電視新聞網（CNN）24日引述一名以色列官員報導，川普23日和內唐亞胡通話時說，他支持以色列「對來自所有戰線的威脅，保有採取行動的自由，包括黎巴嫩」。

三名知情人士對Axios說，川普曾與多位阿拉伯與穆斯林國家領袖進行電話會議，以徵詢他們對該協議的看法，而與會者「一致」表達支持。

伊朗半官方的法斯通訊社24日報導，該協議包含美國及其盟友承諾，將不對伊朗及其盟友發動任何攻擊；作為交換，伊朗及其盟友也將做出同樣承諾。

另一家伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社同日也報導，伊美在簽署MOU前，將先確認初步諒解的各項條款。