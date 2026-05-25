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美伊停火談判 內唐亞胡遭川普徹底邊緣化

編譯羅方妤／綜合報導
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美國總統川普（右）與以色列總理內唐亞胡（左）去年12月在海湖莊園會面，會後兩人在...
美國總統川普（右）與以色列總理內唐亞胡（左）去年12月在海湖莊園會面，會後兩人在記者會上。（路透）

在2月28日美國和以色列聯手空襲伊朗前夕，以色列總理內唐亞胡與美國總統川普一同待在白宮戰情室，內唐亞胡甚至主導討論，預測美以聯手將讓伊朗政權垮台。

然而短短幾周後，當內唐亞胡那些迅速取勝的樂觀保證未能實現時，兩名以色列國防官員表示，以色列遭川普政府徹底邊緣化，幾乎完全被排除在美伊停火談判之外。

紐約時報報導，由於美國提供的資訊有限，以色列政府只能透過區域內領袖與外交官人脈，以及對伊朗政權內部的情報監控，來拼湊美伊談判進展。

長期以來，內唐亞胡一直向以色列民眾吹噓他和川普的交情，戰爭初期，他宣稱幾乎「每天」與川普通話，兩人交換想法與建議，「共同做決定」。

今年2月，內唐亞胡帶領以色列開戰，想實現他追求數十年的目標，徹底阻止伊朗發展核武。戰爭初期，以色列成功斬首伊朗政權高層，一度讓人感覺伊朗政權可能被推翻。

以色列總理內唐亞胡（右）去年9月拜訪白宮，與美國總統川普（左）會晤。(路透)
以色列總理內唐亞胡（右）去年9月拜訪白宮，與美國總統川普（左）會晤。(路透)

但川普核心圈內許多人一開始就認為伊朗「政權更替」這個想法很荒謬。沒過多久，美國與以色列的優先目標逐漸分歧，尤其伊朗封鎖荷莫茲海峽導致油價飆升後，川普承受壓力同意推動停火。

伊朗如今的表現，彷彿是戰爭贏家，相較之下，內唐亞胡的三大目標，包括推翻伊朗政權、摧毀伊朗核計畫以及消滅其飛彈計畫，沒有一項實現。

美國近期提出的談判方案並非徹底終結伊朗核野心，而是要求伊朗核活動暫停20年，伊朗彈道飛彈庫存可能根本未被納入談判議程。以色列還擔心，美伊協議將解除伊朗經濟制裁，等於提供伊朗資金用來重新武裝，並協助真主黨等代理勢力補充軍火，以便日後對抗以色列。

對某些以色列官員而言，被邊緣化尤其難以接受。熟悉川普想法的美國官員指出，川普把內唐亞胡視為戰時盟友，但要談判解決衝突時，川普認為內唐亞胡是需要被約束的人。

英國天空新聞報導，內唐亞胡在社群媒體X發文，提及23日晚間與川普通話細節。內唐亞胡說，他們談了美伊協議的兩大癥結點：荷莫茲海峽和核武問題。

內唐亞胡發文重申美以兩國在核武問題上的立場。他說：「川普總統和我一致認為，與伊朗達成的任何最終協議，都必須消除核武威脅。這意味著拆除伊朗核濃縮設施，並將其已濃縮的核材料移出其領土。」

內唐亞胡說，川普「重申以色列在所有戰線自衛的權利，包括黎巴嫩」。他寫道：「美以兩國間的夥伴關係已在戰場上得到印證，而且從未像現在這般牢固。我的政策和川普總統一樣保持不變：伊朗不會擁有核武。」

川普 以色列 伊朗

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