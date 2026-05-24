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荷莫茲海峽開了？伊朗放行33艘商船通過 但川普說會持續封鎖伊朗船

編譯葉亭均／綜合外電
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美國總統川普表示，他已告知自己的代表，不要急於與伊朗達成任何協議。(路透)
美國總統川普表示，他已告知自己的代表，不要急於與伊朗達成任何協議。(路透)

伊朗革命衛隊在周日（24日）表示，過去24小時內，包括油輪與貨櫃輪在內的33艘商船在伊朗監督與保護下通過荷莫茲海峽，使得從上周三以來通過海峽船舶總數達150艘。

目前美伊對荷莫茲情勢的未來發展說法有所出入。儘管美國總統川普23日表示，美伊已「大致談妥」一份和平協議備忘錄，內容將重新開放荷莫茲海峽，但稍後傳出，伊朗仍主張，即便要讓荷莫茲的船舶通行量恢復到戰前水準，但戰後海峽仍將是在伊朗的控制下。不久後，川普又推文，表示美國持續在荷莫茲封鎖伊朗船隻，直到協議達成並簽署。

伊朗革命衛隊24日在伊朗媒體報導的一份聲明中表示：「在過去24小時內，33艘船隻，包括油輪、貨櫃船以及其他商業船舶，在取得授權後，並在革命衛隊海軍的協調與保護下，通過了荷莫茲海峽。」

隨著這33艘船完成通行，過去五天內已有總計150艘船舶在伊朗授權下，成功穿越這條具有戰略意義的水道，然而這樣的數量仍遠低於戰前典型單日約140艘的水準。此前，自美國與以色列2月28日對伊朗發動戰爭以來，伊朗持續封鎖該海峽，美方則從4月中旬起對伊朗港口與船隻實施海上封鎖。

伊朗武裝部隊周日表示，在一個「新的區域與全球秩序」之下，波斯灣與荷莫茲海峽的安全將由伊朗負責，而且「不需要外國勢力存在」。

目前美伊正逐步接近達成和平協議。根據與伊朗革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社，這份諒解備忘錄將推動恢復戰前水準的荷莫茲海峽船舶通行量，但將置於伊朗的控制之下。

川普周日表示，他已告知自己的代表，不要急於與伊朗達成任何協議；此前一天，他的政府曾釋出可能即將取得突破的訊號，令外界對這場已持續三個月的戰爭產生期待，但如今又試圖淡化這種希望。

川普在社群平台Truth Social上寫道，美國對伊朗船隻在荷莫茲海峽的封鎖將「持續完全有效，直到協議達成、獲得認證並正式簽署為止」。他補充說：「雙方都必須慢慢來，把事情做好。」

伊朗政府尚未立即回應。不過，塔斯尼姆通訊社表示，美國仍在阻礙部分潛在協議內容，包括伊朗要求解凍遭凍結資金的訴求。

雙方目前仍在多項棘手議題上存在分歧，包括伊朗的核計畫、以色列在黎巴嫩對伊朗支持的真主黨民兵的戰爭，以及伊朗要求解除制裁與釋放數百億美元遭外國銀行凍結的石油收入。另一個可能的障礙是，最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼的一名軍事顧問表示，伊朗依法有權管理荷莫茲海峽，但不清楚這是否意味著伊朗將繼續決定哪些船隻可以通行。

伊朗 荷莫茲海峽 川普

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