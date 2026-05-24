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川普：近期將宣布永久終結伊朗戰爭、重開荷莫茲海峽協議

編譯任中原／即時報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普23日表示，「已大致磋商」一項永久結束伊朗戰爭、並重開荷莫茲海峽的協議，「將於近期宣布」。伊朗方面則無立即回應。

川普在自家網站上貼文指出，他已經與波斯灣國家及美國在中東的盟國家完成「非常好的電話會議」，與會者包括沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦及巴林領導人。他也說，他已與以色列總理內唐亞胡個別通話，而且進行得「非常良好」。

川普寫道，「協議的最終層面與細節目前正在討論中，而且很快將會宣布」，「除了協議的諸多其他要素之外，荷莫茲海峽將告開放」。

川普發言之前，在德黑蘭進行高階會談的調停人已表示，他們相信更加接近協議，使停火時間再延長60天，並對伊朗的核武計畫訂出討論架構。

巴基斯坦與卡達的談判代表上周四及周五與伊朗代表會談，且經常與美國特使魏科夫接觸。針對會談發表簡報的人士周六表示，可能達成的協議中將包括逐步重新開放海峽，並討論有關伊朗稀釋或交出高純度濃縮鈾等議題。美國將分階段放鬆對伊朗港口的封鎖，同意減緩各項制裁，並解凍伊朗被凍結的國外資產。

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