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川普：達協議或炸伊朗 機率「五五開」最快24日決定

編譯廖振堯／綜合報導
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美國與伊朗和談已進入關鍵時刻，官員稱雙方即將達成諒解。圖為川普周末準備登上陸戰隊...
美國與伊朗和談已進入關鍵時刻，官員稱雙方即將達成諒解。圖為川普周末準備登上陸戰隊一號直升機。(美聯社)

川普總統23日表示在與以色列和地區盟友通話後，已「基本達成」伊朗戰爭協議，且包括開放荷莫茲海峽，他描述這是一份「關於和平的諒解備忘錄」，仍需由美國、伊朗、其他參與溝通的國家敲定。但川普亦說達成協議或全面轟炸伊朗的機率各半，可能將在24日決定；伊朗方面表示談判中的「分歧正在縮小」。

川普：已對談多國領導人

川普在「真實社群」(Truth Social)發文稱「協議的最終面向和細節目前正在討論中，將很快公布」，並未透露更多細節。他表示已與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦、巴林的領導人通話，也已與以色列會談。

川普23日告訴Axios新聞網，他將於當天稍晚些時候特使威科夫(Steve Witkoff)、庫許納(Joshua Kushner)會面，預計副總統范斯也將參與，一同討論伊朗的最新提議，並可能在24日決定是否重啟戰爭，「達成一項好的協議」與「把他們炸回老家」的可能性是五五開(50/50)。

美國與伊朗和談已進入關鍵時刻，官員稱雙方即將達成諒解。圖為伊朗首都德黑蘭街頭壁畫...
美國與伊朗和談已進入關鍵時刻，官員稱雙方即將達成諒解。圖為伊朗首都德黑蘭街頭壁畫。(歐新社)

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾(Asim Munir)23日會見伊朗國會議長卡利巴夫(Mohammad Baqer Qalibaf)、外長阿拉奇(Abbas Araqchi)，試圖促成協議後。協議最終未能達成，但巴基斯坦表示取得了令人鼓舞的進展。此會談產出的新草案便是川普23日審閱的內容。

此外川普亦接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)電話採訪，稱美伊談判代表「愈來愈接近」敲定協議，但同樣拒絕透露協議細節，只說每天都有進展，「在告訴他們之前，我不能告訴你，對吧？」川普確實談到他相信最終協議將阻止伊朗獲得核武，否則他「根本不會談論此事」。川普亦表示協議還將確保伊朗的濃縮鈾得到妥善處理，「我只會簽署一份我們能得到所有想要東西的協議。」

路透：擬議框架分3階段

路透引述消息人士，擬議的框架將分三階段：正式結束戰爭、解決荷莫茲海峽危機、啟動為期30天的談判窗口，協商更廣泛協議。正在印度訪問的國務卿魯比歐23日稍早重申川普結束戰爭的條件：伊朗永遠去核、海峽暢通且不得收取通行費、交出濃縮鈾，他也說，談判已取得一些進展，相關工作仍在進行。

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