上周才喊卡…川普改口派兵波蘭 自家官員和北約都困惑

圖為波蘭總統納夫羅茨基(左)於去年9月訪白宮與川普總統會面。五角大廈一周前暫停派兵波蘭，但川普21日改口，將增派5000士兵到波闌。(路透檔案照)

川普 國總統21日突然改口，宣布將向波蘭 增派5000名士兵，推翻先前暫停向波蘭部署陸軍部隊的安排，理由是保守派民族主義的波蘭總統納夫羅茨基(Karol Nawrocki)當選及兩人的交情，但納夫羅茨基已當選近一年。美聯社報導，北約 盟國和官員對此感到困惑。這項宣布形同政策急轉彎。

因為五角大廈一周前才暫停向波蘭派遣約4000名陸軍士兵，當時部分部隊甚至已從德州胡德堡(Fort Hood)出發。副總統范斯本周稍早也曾表示，暫緩只是「正常延後」，目的在鼓勵歐洲國家為自身安全承擔更多責任。

川普在真實社群發文表示，基於波蘭總統納夫羅茨基成功當選、他曾公開支持對方，以及雙方關係良好，美國將向波蘭增派5000名士兵。

不過，川普最新宣布仍有一些細節不明，包括這批部隊將從何處調派、何時抵達、是否永久駐紮波蘭或採輪調部署，以及是否會讓美軍在歐洲的總兵力增加。

波蘭是北約中相對經濟規模而言國防支出最高的成員國之一，並大量採購美製戰機與愛國者防空系統。

納夫羅茨基去年9月訪問白宮時，曾獲川普承諾，美國不會從波蘭撤軍，甚至可能在目前約1萬名駐軍基礎上進一步增兵。

瑞典外交部長瑪麗亞．馬爾默．斯典尼嘉德(Maria Malmer Stenergard)在北約(NATO)外長會議表示：「這確實令人困惑，且並非容易應對。」國務卿魯比歐也出席了北約外長會議。

美國國防官員也感到困惑。兩名國防官員匿名以談論敏感軍事問題。其中一人說：「我們過去兩周才花了大部分的時間來應對川普先前暫停派兵的公告。我們也不知道這意味著什麼。」

美聯社指出，儘管美國承諾調動部隊，但北約盟國仍感到措手不及。北約最高軍事官員、美國空軍中將格林克維奇(Alex Grynkewich)20日承諾：「我們未來將持續與盟友步調一致。」

荷蘭和挪威外長對川普的最新舉措保持樂觀態度，但強調這些事情應該以「有條理」的方式進行。拉脫維亞外長拜芭．布拉澤(Baiba Braže)表示，盟國先前就知道，美軍部隊「部署正接受重新評估，而目前部署暫無變動。至少目前如此。所以我們拭目以待。」