阿聯核電廠遇襲 川普撂話：伊朗不快達成協議恐臨1後果

阿聯巴拉卡核電廠。(美聯社)

彭博報導，美伊局勢僵持不下，美國總統川普 17日警告伊朗 「時間不多了」；預計19日再召集國安團隊研議軍事選項。同時，阿聯核電廠17日遭無人機攻擊導致一座發電機起火，所幸未有輻外洩威脅；沙烏地阿拉伯也證實，攔截3架來自伊拉克 的無人機。

川普17日在真實社群發文表示：「對伊朗來說，時間不多了，他們最好快點行動，快，否則他們將什麼都不剩。時間很重要！」

川普17日受訪政治新聞網站Axios時表示，他相信伊朗仍想達成協議，他正等待伊方新提案。不過川普也警告，若伊朗政權不提出更好的協議，「將遭受更猛烈的打擊」。

Axios引述2名美國官員透露，川普預計19日在戰情室召集國安團隊開會，研議對伊朗的軍事選項。

有知情人士透露，川普16日曾在維吉尼亞州高爾夫球俱樂部會見國安官員討論伊朗問題，美副總統范斯、白宮特使威科夫、國務卿魯比歐與中央情報局長拉特克利夫均參與會議。

川普17日曾與以色列總理內唐亞胡就伊朗局勢通話。以色列安全內閣成員埃爾金（Zev Elkin）表示，若川普決定恢復攻擊，以色列已準備好重啟對伊朗的打擊。

另一方面，阿聯當局表示，巴拉卡（Barakah）核電廠遭無人機攻擊，導致廠區外圍一座發電機起火，所幸未造成輻射外洩威脅，且無人員傷亡。當局稱有權對「這起恐怖攻擊」作出回應。

根據阿聯國防部，擊中核電廠的無人機，是從阿聯以西發射的3架無人機之一，另外2架被攔截，目前正調查攻擊來源。

Axios指，阿聯並未直接點名伊朗，但阿聯外交顧問加爾加什（Anwar Gargash）暗示是德黑蘭所為；位於阿聯西側、與阿聯接壤的沙國譴責這起攻擊。