我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

賭王千金「全身都是癌」驟逝 何超儀悲痛送別：來世再當姊妹

阿聯核電廠遇襲 川普撂話：伊朗不快達成協議恐臨1後果

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿聯巴拉卡核電廠。(美聯社)
阿聯巴拉卡核電廠。(美聯社)

彭博報導，美伊局勢僵持不下，美國總統川普17日警告伊朗「時間不多了」；預計19日再召集國安團隊研議軍事選項。同時，阿聯核電廠17日遭無人機攻擊導致一座發電機起火，所幸未有輻外洩威脅；沙烏地阿拉伯也證實，攔截3架來自伊拉克的無人機。

川普17日在真實社群發文表示：「對伊朗來說，時間不多了，他們最好快點行動，快，否則他們將什麼都不剩。時間很重要！」

川普17日受訪政治新聞網站Axios時表示，他相信伊朗仍想達成協議，他正等待伊方新提案。不過川普也警告，若伊朗政權不提出更好的協議，「將遭受更猛烈的打擊」。

Axios引述2名美國官員透露，川普預計19日在戰情室召集國安團隊開會，研議對伊朗的軍事選項。

有知情人士透露，川普16日曾在維吉尼亞州高爾夫球俱樂部會見國安官員討論伊朗問題，美副總統范斯、白宮特使威科夫、國務卿魯比歐與中央情報局長拉特克利夫均參與會議。

川普17日曾與以色列總理內唐亞胡就伊朗局勢通話。以色列安全內閣成員埃爾金（Zev Elkin）表示，若川普決定恢復攻擊，以色列已準備好重啟對伊朗的打擊。

另一方面，阿聯當局表示，巴拉卡（Barakah）核電廠遭無人機攻擊，導致廠區外圍一座發電機起火，所幸未造成輻射外洩威脅，且無人員傷亡。當局稱有權對「這起恐怖攻擊」作出回應。

根據阿聯國防部，擊中核電廠的無人機，是從阿聯以西發射的3架無人機之一，另外2架被攔截，目前正調查攻擊來源。

Axios指，阿聯並未直接點名伊朗，但阿聯外交顧問加爾加什（Anwar Gargash）暗示是德黑蘭所為；位於阿聯西側、與阿聯接壤的沙國譴責這起攻擊。

美國總統川普15日在白宮。(美聯社)
美國總統川普15日在白宮。(美聯社)

伊朗 伊拉克 川普

上一則

葛里爾提華府叫停軍售先例 眾院議長：國會挺台 台灣要稍微秀實力

延伸閱讀

無人機擊中阿聯核電廠外發電機 引發火警

無人機擊中阿聯核電廠外發電機 引發火警
川普：伊朗若不同意協議將蕩然無存 傳將開戰情室會議

川普：伊朗若不同意協議將蕩然無存 傳將開戰情室會議
阿聯遭伊朗15枚飛彈襲擊 中東停火岌岌可危

阿聯遭伊朗15枚飛彈襲擊 中東停火岌岌可危
川普嗆美伊停火命懸一線 伊朗國會議長回擊 預告美軍「等收驚喜」

川普嗆美伊停火命懸一線 伊朗國會議長回擊 預告美軍「等收驚喜」

熱門新聞

美國總統川普（右1）14日在北京人民大會堂，接受東道主中國大陸國家主席習近平（左3）所設的國宴款待。路透

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

2026-05-14 14:43
美國國務卿魯比歐12日在白宮。(歐新社)

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

2026-05-12 23:04
美國總統川普（右）14日在北京人民大會堂出席國宴與中國國家主席習近平（左）。（路透）

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

2026-05-14 09:01
美國總統川普15日在空軍一號專機對記者發表談話。美聯社

川普警告台灣：不希望有人走向獨立

2026-05-15 12:08
川普(中)14日在北京人民大會堂出席中國國家主席習近平舉行的國宴後離開。(美聯社)

川習會後國宴 據傳淮揚菜不合川普口味

2026-05-16 12:43
輝達執行長黃仁勳。 (路透)

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

2026-05-13 00:28

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
想念古建築 高曉松83歲母親張克群要返中養老

想念古建築 高曉松83歲母親張克群要返中養老
愈低調愈厲害 這幾組血型+星座真正實力隱藏在無害外表下

愈低調愈厲害 這幾組血型+星座真正實力隱藏在無害外表下
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題