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川普稱取回伊朗濃縮鈾是「公關需要」 讚習近平高規格接待

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普13日搭乘空軍一號抵達北京首都國際機場後，在歡迎儀式上與中國國家副主...
美國總統川普13日搭乘空軍一號抵達北京首都國際機場後，在歡迎儀式上與中國國家副主席韓正一同步上紅毯。（美聯社）

美國總統川普14日接受福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時，再次強調堅持取回他稱之為「核塵埃」（nuclear dust）的伊朗濃縮鈾，並稱這是首要任務，即便他其實不認為這麼做有實際必要。

CNN報導，川普表示，伊朗的核原料「可以」被封存，但他「寧願拿回來」。他說：「不，除了從公關角度來看，我不認為有這必要。我認為，對那些假新聞來說，我們拿到很重要。我是那個說我們會拿到的人，而我們也會拿到。我們一直盯著它。」

談到2025年6月美國針對伊朗3處核設施發動的行動時，川普表示，只有美國，或許還有中國，有能力回收伊朗的核原料。他也警告，美國正密切監控伊朗核設施，以及任何試圖取出核原料的行動，「我們正盯著。你知道的，我們完全清楚那裡的事。」

他還透露，有一名男子曾「試圖進入那個通道（chute）」，但「有一扇門已經被炸得粉碎」。川普說：「如果他們真的移動，而我也告訴過他們，如果他們派部隊過去，我們只會再丟幾枚炸彈過去，事情就結束了。他們不會這麼做的。」

他並補充，美國在伊朗3處核設施部署「9台攝影機」，「每天24小時」監控現場情況，「我們完全知道情況。根本沒人靠近過。」

此外，川普也對中國國家主席習近平以及中方高規格接待表達讚賞，凸顯他無論在華府擔任主人，或出訪海外作為賓客時，都偏好盛大排場與儀式感。他說：「我們受到極佳款待。」

被問到這對他是否具有特殊意義時，川普表示，他認為外交場合鋪設實質與象徵性的紅地毯，是一種尊重的展現，「如果我走下飛機，卻沒有人來迎接我，我會覺得那不太妙，因為那其實是對我們國家的尊重。我們的國家受到尊重。」

習近平此次派出中國國家副主席韓正前往機場迎接川普。韓正被外界普遍視為習近平在外交場合的代表，也曾出席川普2025年的就職典禮，因此此次現身機場，也被視為中方高度重視川普訪中的訊號。

川普說：「我們確實受到非常好的歡迎，而今天也很美好。」他之後又表示，當未來回顧這趟訪問時，將會被視為「一個偉大的尊重時刻」。

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