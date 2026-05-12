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美國丹麥密談曝光 格陵蘭擬增設3美軍基地「列入美領土」

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美國丹麥密談曝光 格陵蘭擬增設3美軍基地傳「列入美國領土」

編譯盧思綸／即時報導
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美國駐格陵蘭首府努克大使館。(美聯社)
美國駐格陵蘭首府努克大使館。(美聯社)

BBC引述多名消息人士與官員報導，外界目光聚焦在美伊戰爭之際，美國與丹麥近幾個月持續秘密談判擴大美方在格陵蘭的駐軍，美方並提議在格陵蘭南部增設3處美軍基地，且將正式指定為美國領土。談判有所進展，但雙方尚未達成任何正式協議，最終基地數量仍可能改變。

報導指，這項談判由國務院高層官員尼德姆（Michael Needham）主導，雙方自1月中旬以來至少會面5次。相較之下，川普任命的格陵蘭特使、路州州長蘭德瑞（Jeff Landry）幾乎未參與實際談判。

接受BBC訪問的官員表示，這些基地將位於格陵蘭南部，目標監視俄羅斯和中國在北大西洋一帶可能的海上活動。這個區域位於格陵蘭、冰島與英國之間，被稱為GIUK缺口（GIUK Gap）。

其中一座新基地，很可能設在納沙爾蘇瓦克（Narsarsuaq），地點是過去一座美軍基地的舊址；那座舊基地當年設有一座小型機場。分析人士表示，其他新基地也很可能設在已有機場或港口等基礎設施的地點，這些整建既有位址的成本低於興建全新設施。

報導指，美國官員在談判中並未提出以強奪格陵蘭控制權的可能性或方式。川普年初多次揚言不排除以武力奪取格陵蘭，引發跨大西洋緊張關係。

白宮證實正與格陵蘭和丹麥進行高層談判，但拒絕評論細節。一名白宮官員告訴BBC，政府對談判正朝正確方向發展非常樂觀。丹麥先前已表達願意討論在格陵蘭增設美軍基地，丹麥外交部也證實正與美國談判。一名發言人表示，持續與美方透過外交管道對溝通，目前不會進一步說明細節。

美國目前在格陵蘭有1座軍事基地「皮圖菲克太空基地」（Pituffik Space Base），位於格陵蘭西北部，負責為北美防空司令部（NORAD）監測飛彈，但並未配置用於海上監視。美國冷戰時期在格陵蘭最多有17處軍事設施。

美國與丹麥於1951年已簽署一項防衛協定，賦予美國相當大的空間，可擴大在格陵蘭的軍事行動，但須取得丹麥政府批准。

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