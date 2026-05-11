我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「家門口的世界盃」新澤西華人：無光可沾 唯有擾民

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

伊朗回應美停火提議 川普稱不能接受 專訪喊「美軍可再打2周」

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗終於回應美國所提條件，川普當即表示不可接受，並貼文恐嚇，圖為美軍「林肯號」航...
伊朗終於回應美國所提條件，川普當即表示不可接受，並貼文恐嚇，圖為美軍「林肯號」航母上的F-35戰機。(路透)

伊朗10日透過巴基斯坦回應美國最近提出的停戰提議，但川普總統迅速在社群媒體上發文稱「完全不能接受」，更在同日播出的專訪中表示伊朗軍方已潰敗，美軍可以再打兩周，並攻擊每個目標。

綜合媒體報導，伊朗國家電視台稱德黑蘭拒絕了美國的提議，認為同意等同於投降，並堅持要求「美國支付戰爭賠款、伊朗完全擁有荷莫茲海峽的主權、解除制裁並釋放被扣押的伊朗資產」。華爾街日報引述知情人士消息稱，如果美國同意這些條件，德黑蘭提議可以在未來30天內談判其核計畫，暗示願意暫停鈾濃縮活動一段時間，並將部分原子材料轉移至第三國，但暫停時限將短於美國提議的20年。伊朗也要求美國保證，若美國未能履行協議，伊朗將收回其持有的濃縮鈾。

警告伊別玩政治遊戲

川普10日警告伊朗不要玩政治遊戲，在「真實社群」(Truth Social)上發文稱伊朗已經玩弄美國、世界其他國家47年了，「拖延拖延再拖延！…47年來，伊朗人一直在拖延我們，讓我們苦等，用炸彈殺害我們的人民、鎮壓抗議活動，最近還屠殺了4萬2000名手無寸鐵的無辜抗議者，並嘲笑我們再次偉大的國家。他們很快就笑不出來了！」數小時後川普又發了一條簡短貼文，稱「我剛剛讀了伊朗代表的回應。我不喜歡，完全不能接受！」，並未透露細節。

伊朗終於回應美國所提條件，川普當即表示不可接受，圖為德黑蘭街頭嘲諷美國總統川普的...
伊朗終於回應美國所提條件，川普當即表示不可接受，圖為德黑蘭街頭嘲諷美國總統川普的漫畫。（路透）

以色列總理內唐亞胡呼應川普的警告，稱只要德黑蘭仍有運作中的核計畫，伊朗戰爭就無法結束。他在哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」節目中受訪表示：「戰爭還沒結束，因為伊朗境內仍然有核材料，濃縮鈾需要被移除，所有那些都還在裡頭，還有很多工作要做…必須進去把它帶走。」

否認戰鬥行動已結束

川普上周接受電視節目「全力以赴」(Full Measure)保守派主持人艾特基森(Sharyl Attkisson)的專訪於10日播出，他表示伊朗軍事上已經潰敗了，「也許他們還沒意識到，但我認為他們心裡有數，他們沒有海軍、沒有空軍、沒有防空武器、沒有雷達。他們失去了領導層…他們達成協議後又毀約，接著再達成協議再毀約，這是很難處理的一群人。但從軍事角度來看，我的意思是如果我們現在撤離，他們也得花20年才能重建。」

伊朗終於回應美國所提條件，川普當即表示不可接受，並貼文恐嚇，圖為美軍「的黎波里號...
伊朗終於回應美國所提條件，川普當即表示不可接受，並貼文恐嚇，圖為美軍「的黎波里號」兩棲突擊艦上的陸戰隊。(美聯社)

艾特基森再問戰鬥行動是否已經結束？川普回應：「我沒那麼說。我說的是他們被擊敗了，但並不代表他們徹底完蛋了。我們可以再進攻兩周，打擊每一個目標。我們有一些想要打擊的特定目標，目前大概完成了70%，也還有其他可以打擊的目標。但即便我們不那樣做，也只是最後的收尾工作。」

伊朗 巴基斯坦 川普

上一則

川習會暖身 貝森特、何立峰5/13首爾先談

下一則

解放軍「偷師」美軍打仗 CNN：伊朗戰爭暴露中國2弱點

延伸閱讀

拒絕伊朗結束戰爭回應 川普：完全無法接受

拒絕伊朗結束戰爭回應 川普：完全無法接受
德黑蘭最新14點停戰方案曝光 川普不滿意 伊朗軍：很可能再交戰

德黑蘭最新14點停戰方案曝光 川普不滿意 伊朗軍：很可能再交戰
伊朗回覆美和談方案 細節曝光 川普激動回絕「我不喜歡」

伊朗回覆美和談方案 細節曝光 川普激動回絕「我不喜歡」
不滿伊朗和平方案 川普：打擊計畫仍在 想被炸稀巴爛？

不滿伊朗和平方案 川普：打擊計畫仍在 想被炸稀巴爛？

熱門新聞

川普總統。(美聯社)

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

2026-05-04 14:21
多艘貨船與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼沿岸一側。（路透）

川普宣布協助船隻撤離荷莫茲海峽 伊朗強硬回應了

2026-05-03 21:40
美國官員指出，中國在接回3000名非法入境美國的中國人後，已減緩配合接回的作業。圖為去年3月國土安全部用包機遣返違法的中國公民。（取自ICE網站）

美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁

2026-05-06 05:40
輝達執行長黃仁勳。(路透)

黃仁勳稱中國不應獲Nvidia最先進晶片 美應保AI領先

2026-05-05 03:00
川普對共和黨基層黨員影響力如何、發動政治報復的實際結果如何，在5日初選裡都要接受考驗。（美聯社）

川普掌控共和黨的權力是否穩固 今天7場初選成測試指標

2026-05-05 08:16
聯準會主席鮑爾將成為自1948年以來首位卸任後續留理事會的主席。（路透）

逼退逼成「死守」 Fed主席鮑爾心情轉折曝光

2026-05-03 22:10

超人氣

更多 >
華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒
南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？

南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？
紐時：中國開1萬美元收買美國會助理 反遭錄音

紐時：中國開1萬美元收買美國會助理 反遭錄音
藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買
又高又帥…白俄總統小兒子 正在中國這所頂尖大學就讀

又高又帥…白俄總統小兒子 正在中國這所頂尖大學就讀