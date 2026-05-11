伊朗回應美停火提議 川普稱不能接受 專訪喊「美軍可再打2周」

伊朗終於回應美國所提條件，川普當即表示不可接受，並貼文恐嚇，圖為美軍「林肯號」航母上的F-35戰機。(路透)

伊朗 10日透過巴基斯坦 回應美國最近提出的停戰提議，但川普 總統迅速在社群媒體上發文稱「完全不能接受」，更在同日播出的專訪中表示伊朗軍方已潰敗，美軍可以再打兩周，並攻擊每個目標。

綜合媒體報導，伊朗國家電視台稱德黑蘭拒絕了美國的提議，認為同意等同於投降，並堅持要求「美國支付戰爭賠款、伊朗完全擁有荷莫茲海峽的主權、解除制裁並釋放被扣押的伊朗資產」。華爾街日報引述知情人士消息稱，如果美國同意這些條件，德黑蘭提議可以在未來30天內談判其核計畫，暗示願意暫停鈾濃縮活動一段時間，並將部分原子材料轉移至第三國，但暫停時限將短於美國提議的20年。伊朗也要求美國保證，若美國未能履行協議，伊朗將收回其持有的濃縮鈾。

警告伊別玩政治遊戲

川普10日警告伊朗不要玩政治遊戲，在「真實社群」(Truth Social)上發文稱伊朗已經玩弄美國、世界其他國家47年了，「拖延拖延再拖延！…47年來，伊朗人一直在拖延我們，讓我們苦等，用炸彈殺害我們的人民、鎮壓抗議活動，最近還屠殺了4萬2000名手無寸鐵的無辜抗議者，並嘲笑我們再次偉大的國家。他們很快就笑不出來了！」數小時後川普又發了一條簡短貼文，稱「我剛剛讀了伊朗代表的回應。我不喜歡，完全不能接受！」，並未透露細節。

伊朗終於回應美國所提條件，川普當即表示不可接受，圖為德黑蘭街頭嘲諷美國總統川普的漫畫。（路透）

以色列總理內唐亞胡呼應川普的警告，稱只要德黑蘭仍有運作中的核計畫，伊朗戰爭就無法結束。他在哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」節目中受訪表示：「戰爭還沒結束，因為伊朗境內仍然有核材料，濃縮鈾需要被移除，所有那些都還在裡頭，還有很多工作要做…必須進去把它帶走。」

否認戰鬥行動已結束

川普上周接受電視節目「全力以赴」(Full Measure)保守派主持人艾特基森(Sharyl Attkisson)的專訪於10日播出，他表示伊朗軍事上已經潰敗了，「也許他們還沒意識到，但我認為他們心裡有數，他們沒有海軍、沒有空軍、沒有防空武器、沒有雷達。他們失去了領導層…他們達成協議後又毀約，接著再達成協議再毀約，這是很難處理的一群人。但從軍事角度來看，我的意思是如果我們現在撤離，他們也得花20年才能重建。」

伊朗終於回應美國所提條件，川普當即表示不可接受，並貼文恐嚇，圖為美軍「的黎波里號」兩棲突擊艦上的陸戰隊。(美聯社)

艾特基森再問戰鬥行動是否已經結束？川普回應：「我沒那麼說。我說的是他們被擊敗了，但並不代表他們徹底完蛋了。我們可以再進攻兩周，打擊每一個目標。我們有一些想要打擊的特定目標，目前大概完成了70%，也還有其他可以打擊的目標。但即便我們不那樣做，也只是最後的收尾工作。」