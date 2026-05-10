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伊朗回覆美和談方案 細節曝光 川普激動回絕「我不喜歡」

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普8日在白宮。(路透)
美國總統川普8日在白宮。(路透)

彭博資訊報導，美國日前向伊朗提出重啟談判、推動終戰的方案，伊朗10日正式回覆數小時後，美國總統川普隨即發文表示拒絕。美伊互相拒絕提案，粉碎外界對結束戰爭、恢復荷莫茲海峽安全通行的希望。

川普在真實社群激動表示：「我剛剛看了伊朗那些所謂『代表』的回應。我不喜歡—完全不可接受！」發文並未說明他不滿伊朗回覆是否帶來任何後果。

根據伊朗官媒說法，德黑蘭回應重點在於先結束戰爭並確保不重啟戰事；其他要求包括美國解除制裁、結束包括黎巴嫩在內的所有戰線戰事、確立伊朗對荷莫茲海峽的主權、要求美國解除海上封鎖、釋放凍結資產與提供戰爭賠償。

美國政治新聞網Axios報導，這項回覆維持先前階段式談判，主張先簽初步的諒解備忘錄，再進入30天談判期，且堅持期間美國須解除對伊朗石油銷售禁令。

華爾街日報另引述消息人士稱，伊朗提議稀釋部分高濃縮鈾，並把其餘庫存送往第三國，但同時要求保證，一旦談判失敗，轉移出去的濃縮鈾必須歸還，且拒絕拆除核設施。伊朗後續反駁這篇報導，稱說法不實。

伊朗國營的「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）補充，德黑蘭拒絕川普的方案，認為那等同投降，並堅稱美國也必須支付戰爭賠償。

隨著川普13日將抵達北京進行國是訪問，結束伊朗戰爭的壓力持續升高，對內面臨11月期中選舉逼近，必須降低全美汽油價格、保住共和黨在國會優勢；對外遭遇荷莫茲海峽實質封鎖對全球經濟構成越來越大的威脅。

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