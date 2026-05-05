川普喊停「自由計畫」稱與伊朗談判取得進展 荷莫茲通航行動踩煞車

伊朗阿巴斯港附近的荷莫茲海峽船隻，攝於5月4日。(路透)

美國總統川普6日在真實社群發文表示，對伊朗 港口的封鎖仍將全面維持並持續有效，但引導受困荷莫茲海峽 的中立國家船隻離開荷莫茲海峽的「自由計畫」（Project Freedom）將暫停一小段時間。

川普寫道：「根據巴基斯坦 及其他國家的要求，加上我們在對伊朗行動期間取得重大軍事成功，以及與伊朗代表就達成一項完整且最終協議方面已取得重大進展，我們已共同同意，雖然封鎖仍將全面維持並持續有效，但『自由計畫』（即船隻通行荷莫茲海峽的行動）將暫停一小段時間，以觀察該協議是否能最終完成並簽署。」

伊朗尚未發表評論。

川普3日宣布，美國自中東時間4日上午起，引導受困荷莫茲海峽的中立國家船隻離開，並警告任何干預行為都將受到「強力處理」。

川普當時在真實社群發文表示，世界多國無辜捲入中東爭端，美國收到多國求助後決定展開名為「自由計畫」的行動，引導受困荷莫茲海峽的船隻離開，並將這項行動描述為「人道善舉」，稱許多船隻的糧食及維持大批船員健康、衛生所需的物資已快耗盡，美方將僅協助未涉入美以對伊朗軍事行動的中立國家船隻。