為選舉盡快結束伊戰？川普稱不急：沒有時間表

美伊談判前景不明，荷莫茲海峽依然卡關。圖為德黑蘭街頭封鎖海峽的宣傳看板。（路透）

福斯新聞22日報導，川普 總統表示，美伊停火沒有時間壓力，並稱3到5天的時間窗口是不正確的訊息；至於戰爭何時會落幕，川普說，沒有時間表，也不急。

針對外界傳川普因為期中選舉將至，希望盡快結束戰爭，川普說，這不是真的，指川普政府希望達成對美國人民有利的協議。

美伊停火協議原訂22日到期，但川普21日宣布延長停火，直到獲得伊朗 方統一的提案，Axios引述3位不具名的美國官員指出，川普願意延長停火3至5天，讓伊朗把內部處理好。不過白宮 22日反駁這項說法，稱會由川普決定最後期限。

針對川普21日形容，伊朗政府現在分裂的非常嚴重，Axios報導說，有美國官員指出，美方看到伊朗談判團隊與伊朗軍方的嚴重分裂，且沒有任何一方能與伊朗最高領袖取得聯繫。

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)22日接受媒體訪問時，否認3到5天的說法，指川普沒有決定期限，也沒有設定時間表，最後期限要由總統來決定。

李維特說，伊朗有很多內部分裂的情況，現在是務實派和強硬派之間的鬥爭，而川普希望獲得伊朗統一的回應；李維特也提到美方對伊朗的困惑，指大家看到很多來自伊朗政權的公開發言，這些「胡說八道」(non-sense)又與美方私底下從伊朗聽到的不符，美國希望有統一的回覆，這也是總統正在等待的。

紐約時報則報導，川普與伊朗在核計畫、荷莫茲海峽等諸多問題上分歧巨大，雙方達成和平協議的主要障礙或許是信任問題。

伊朗官員認為川普背信忘義。他們記得，川普第一任期片面撕毀伊朗與歐巴馬政府經過近兩年談判達成的核協議。川普並未指控伊朗違反協議，他只是單純不喜歡這份協議。

美國前官員透露，幾年後拜登政府試圖勸說伊朗重新達成類似協議時，伊朗要求保證未來若川普再次上台不會再隨意撕毀協議，而美方根本無法給出這樣的保證。

因害怕再次被騙，伊朗堅持採取漸進步驟，盡可能保留籌碼，例如至少在較長時間內部分控制其濃縮鈾。但專家表示，伊朗處於不利地位，因為任何協議最終都要求其採取不可逆轉的舉措，比如最終交出核原料。

美國也不信任伊朗。美國指伊朗多年來一直謊稱其核計畫僅用於和平目的，但美方發現伊朗曾進行軍事核研究，還修建祕密地下核設施，公然違反國際承諾。