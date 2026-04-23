我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音CEO：川普是促成中國大宗飛機訂單的關鍵人物

美商務部長：未獲北京許可 Nvidia H200晶片尚未售中國企業

為選舉盡快結束伊戰？川普稱不急：沒有時間表

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美伊談判前景不明，荷莫茲海峽依然卡關。圖為德黑蘭街頭封鎖海峽的宣傳看板。（路透）
美伊談判前景不明，荷莫茲海峽依然卡關。圖為德黑蘭街頭封鎖海峽的宣傳看板。（路透）

福斯新聞22日報導，川普總統表示，美伊停火沒有時間壓力，並稱3到5天的時間窗口是不正確的訊息；至於戰爭何時會落幕，川普說，沒有時間表，也不急。

針對外界傳川普因為期中選舉將至，希望盡快結束戰爭，川普說，這不是真的，指川普政府希望達成對美國人民有利的協議。

美伊停火協議原訂22日到期，但川普21日宣布延長停火，直到獲得伊朗方統一的提案，Axios引述3位不具名的美國官員指出，川普願意延長停火3至5天，讓伊朗把內部處理好。不過白宮22日反駁這項說法，稱會由川普決定最後期限。

針對川普21日形容，伊朗政府現在分裂的非常嚴重，Axios報導說，有美國官員指出，美方看到伊朗談判團隊與伊朗軍方的嚴重分裂，且沒有任何一方能與伊朗最高領袖取得聯繫。

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)22日接受媒體訪問時，否認3到5天的說法，指川普沒有決定期限，也沒有設定時間表，最後期限要由總統來決定。

李維特說，伊朗有很多內部分裂的情況，現在是務實派和強硬派之間的鬥爭，而川普希望獲得伊朗統一的回應；李維特也提到美方對伊朗的困惑，指大家看到很多來自伊朗政權的公開發言，這些「胡說八道」(non-sense)又與美方私底下從伊朗聽到的不符，美國希望有統一的回覆，這也是總統正在等待的。

紐約時報則報導，川普與伊朗在核計畫、荷莫茲海峽等諸多問題上分歧巨大，雙方達成和平協議的主要障礙或許是信任問題。

伊朗官員認為川普背信忘義。他們記得，川普第一任期片面撕毀伊朗與歐巴馬政府經過近兩年談判達成的核協議。川普並未指控伊朗違反協議，他只是單純不喜歡這份協議。

美國前官員透露，幾年後拜登政府試圖勸說伊朗重新達成類似協議時，伊朗要求保證未來若川普再次上台不會再隨意撕毀協議，而美方根本無法給出這樣的保證。

因害怕再次被騙，伊朗堅持採取漸進步驟，盡可能保留籌碼，例如至少在較長時間內部分控制其濃縮鈾。但專家表示，伊朗處於不利地位，因為任何協議最終都要求其採取不可逆轉的舉措，比如最終交出核原料。

美國也不信任伊朗。美國指伊朗多年來一直謊稱其核計畫僅用於和平目的，但美方發現伊朗曾進行軍事核研究，還修建祕密地下核設施，公然違反國際承諾。

世報陪您半世紀

白宮 川普 伊朗

上一則

被伊朗當傻瓜？川普發長文怒駁WSJ社論 反嗆作者白痴

下一則

維州選區重畫落敗 共和黨盼佛州扳回 德桑提斯開始承壓

延伸閱讀

否認美伊停火僅延長3到5天 白宮：川普會決定最後期限

否認美伊停火僅延長3到5天 白宮：川普會決定最後期限
川普稱不急與伊朗談也沒時間表 否認為期中選舉趕進度

川普稱不急與伊朗談也沒時間表 否認為期中選舉趕進度
美伊停火期限倒數 川普連發文辯護美伊情勢

美伊停火期限倒數 川普連發文辯護美伊情勢
川普停火究竟到何時？伊朗預告亮新底牌

川普停火究竟到何時？伊朗預告亮新底牌

熱門新聞

近年陸續有11名頂尖科學家過世或失蹤，白宮表示將展開調查。圖為NASA的太空火箭推進器。(歐新社)

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

2026-04-17 20:32
川普政府正在重新審查前總統拜登執政期間批准的綠卡及其他移民福利，警告涉嫌造假者將面臨法律後果。圖為一名外國旅客從邁阿密機場海關入境。(美聯社)

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

2026-04-21 20:12
財政部長貝森特表示，川普總統正在擬行政命令，未來在銀行開戶必須提供公民身分資料。（歐新社）

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

2026-04-18 05:55
中國外交部呼籲中國人避免從西雅圖機場入境美國，因為日前有20名中國學者被惡意盤查並被拒入境。（美聯社）

20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境

2026-04-16 21:32
美國總統川普18日在白宮。（美聯社）

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

2026-04-19 10:15
圖為俄羅斯仿製伊朗沙赫德-136型無人機的自殺型無人機，2025年7月23日攝於烏克蘭基輔。(路透) 路透

伊朗報復美軍扣押貨船 無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

2026-04-19 21:46

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過
CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬
8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天

8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天
歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐

歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐