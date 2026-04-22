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7周打掉近半 美飛彈庫存補血需多年 專家警告難應對中國

編譯周辰陽／即時報導
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圖為美國空軍F-15E打擊鷹戰鬥機。(美聯社)
圖為美國空軍F-15E打擊鷹戰鬥機。(美聯社)

CNN 21日報導，專家以及三名熟悉美國國防部近期內部庫存評估的人士透露，美軍在與伊朗戰爭期間已大幅消耗關鍵飛彈庫存，並造成一種「短期風險」，也就是在未來幾年若再爆發衝突，可能面臨彈藥耗盡的情況。

根據美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）進行的一項新分析，美國在過去七周戰事中，已消耗至少45%的精準打擊飛彈（PrSM）庫存、至少一半用於攔截彈道飛彈的「終端高空防禦系統」（THAAD，薩德）飛彈，以及接近50%的愛國者防空攔截飛彈庫存；知情人士透露，CSIS的數字與五角大廈關於美國庫存的機密數據高度一致。

五角大廈今年稍早簽署一系列合約以擴大飛彈生產，但CSIS專家與消息人士指出，即使產能提升，替換這些彈藥的交付時間仍需三至五年。

若美伊之間的脆弱停火未能維持，在任何情境下，美國短期內仍可能擁有足夠的炸彈與飛彈持續對伊朗作戰；但CSIS分析指出，美國現有關鍵彈藥庫存已不足以應對像中國這樣的近似對手，且可能需要數年時間才能恢復到戰前水準。

美國陸戰隊退役上校、CSIS報告作者之一坎西安（Mark Cancian）向CNN表示，高強度的彈藥消耗已在西太平洋形成一段脆弱窗口，「補充這些庫存需要一至四年，而之後還需要數年時間，才能擴充到所需規模。」

另外，根據分析與消息人士說法，美軍還已消耗約30%的戰斧巡弋飛彈庫存、超過20%的長程聯合空對地距外飛彈（JASSM），以及約20%的SM-3與SM-6飛彈；補充這些系統約需四至五年時間。CSIS報告指出，川普政府近期與民間企業達成的協議可望提升產能，但由於過去訂單量偏低，這些關鍵彈藥在短期內的交付量仍相對有限。

儘管美國總統川普因伊朗戰爭對庫存的影響要求增加飛彈預算，但顯示彈藥庫存大幅消耗的數據，仍與他近期聲稱「美國沒有任何武器短缺」形成鮮明對比。

川普3月談到增加五角大廈預算時表示：「我們提出這個要求有很多原因，不只是伊朗問題。特別是在高端彈藥方面，我們有很多，但我們正在保留使用。」他並補充說：「為了確保我們維持頂尖地位，這是個小小的代價。」

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五角大廈 國防部 彈道飛彈

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