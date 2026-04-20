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直升機壓頂、陸戰隊繩索垂降 美軍曝光登檢伊朗貨船震撼畫面

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直升機壓頂、陸戰隊繩索垂降 美軍曝光登檢伊朗貨船震撼畫面

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗貨船「圖斯卡號」（圖中遠方船隻）19日在阿拉伯海遭美軍攻擊攔停。(路透)
伊朗貨船「圖斯卡號」（圖中遠方船隻）19日在阿拉伯海遭美軍攻擊攔停。(路透)

美國總統川普19日證實，伊朗貨船「圖斯卡號」不服美方多次停航警告，試圖繞過海上封鎖，遭美國海軍艦艇擊穿引擎室當場截停。美國中央司令部20日公布美軍登檢畫面，證實陸戰隊員從兩棲突擊艦「的黎波里號」乘直升機出動，以繩索垂降至貨船甲板執行任務。

中央司令部聲明，美軍驅逐艦史普魯恩斯號19日在阿拉伯海執行海上封鎖時，遭遇圖斯卡號（Touska）試圖穿越封鎖線，在長達6小時內多次警告未果下，美軍以MK 45艦砲朝貨船引擎室發射數枚砲彈，導致貨船失去動力。根據美方最初公布影片，史普魯恩斯號至少開火3次。

一名美軍官員告訴紐約時報，第31陸戰隊遠征部隊負責搜查該船，目前船隻與貨物均已由美方控制；待搜索完成後，美方官員將決定如何處置這艘已失去動力的船隻。

中央司令部20日再聲明，陸戰隊員20日從兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）乘直升機，飛越阿拉伯海抵達該貨船上空，並以垂降方式登上貨船檢查。

畫面中，一架軍用直升機靠近並懸停於大型貨船上方。背景伴隨明顯的旋翼與引擎聲。隨後，重裝戒備的陸戰隊員透過機艙繩索垂降至堆放貨櫃的甲板。另一架直升機在旁盤旋，機上人員持續觀察下方部署情況。

▲ 影片來源：X＠CENTCOM（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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