封鎖令首動武 川普：美擊中伊朗貨輪已扣押

伊朗貨船「圖斯卡號」19日在阿拉伯海強行突破封鎖，僵持長達六個小時後，遭到美國海軍驅逐艦開火擊中輪機艙並扣押。(路透)

據中央司令部統計，自美國在荷莫茲海峽實施海上封鎖以來，美軍已責令25艘商船掉頭或返回伊朗 港口。不過美軍19日轟擊了一艘試圖繞過封鎖線、懸掛伊朗國旗的貨輪「圖斯卡號」(Touska)；川普 總統表示是伊朗船員拒絕服從指令，因此才開砲擊中圖斯卡號的輪機艙、迫使他們停止航行。

「圖斯卡號」試圖強行闖關 僵持6小時 美開砲擊毀輪機艙

國會山莊報(The Hill)報導，「圖斯卡號」當時在阿拉伯海北部以17節航速駛往伊朗南部港口城市阿巴斯港(Bandar Abbas)。中央司令部表示美軍多次發出警告圖斯卡號正在突破美國封鎖線，然而該貨輪船員拒絕服從命令，雙方僵持長達六個小時後，史普魯恩斯號(USS Spruance)驅逐艦下令開砲，5吋MK 45艦砲擊中圖斯卡號輪機艙，癱瘓其推進系統。史普魯恩斯號是一艘伯克級飛彈驅逐艦，於2011年服役，配備包括戰斧巡弋飛彈在內的多種飛彈、雷射武器、艦砲和魚雷。

伊朗貨船「圖斯卡號」19日在阿拉伯海強行突破封鎖，遭到美國海軍驅逐艦開火並扣押。圖為美艦開火後留下的硝煙。(路透)

川普19日在「真實社群」(Truth Social)提及此事，稱「圖斯卡號」船長近900呎，重量幾乎與一艘航空母艦相當，「伊朗船員拒絕服從，因此我們的軍艦炸毀了其輪機艙，使其無法繼續航行。目前，美國陸戰隊已控制該船，圖斯卡號因其以往的非法活動紀錄，已被美國財政部列入制裁名單。我們已完全控制該船，並正在檢查船上物品！」

中央司令部稱，登船的陸戰隊員隸屬於駐紮在日本的第31陸戰隊遠征支隊(31st Marine Expeditionary Unit)，該單位是一支快速反應部隊，最近才抵達中東，約有2500名陸戰隊員和水兵。

先前的25艘商船都依令掉頭，圖斯卡號是美軍已知首次動用武力攔截的船隻；因與伊朗航運公司有關聯，圖斯卡號已被財政部外國資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control)制裁。

同時，美軍可能正準備登上其他與伊朗相關的船隻，以加強施壓伊朗經濟，迫使其重新開放荷莫茲海峽，並同意美國政府提出的長期停火條件。初步協議條件除了結束荷莫茲海峽封鎖，還有美國解除金融制裁與解凍伊朗資產、停止攻擊黎巴嫩；伊朗需承諾方企尋求核武等。

伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)17日宣布停火期間完全開放所有商船通行，隔天伊斯蘭革命衛隊又表示由於美國持續封鎖，伊朗將恢復控制荷莫茲海峽，不久後又向一艘法國籍船隻、一艘試圖通過海峽的英國籍貨輪開火，川普便指責伊朗違反停火協議。目前副總統范斯將再率美國代表團到巴基斯坦舉行第二輪會談。