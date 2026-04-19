媒體傳話？美伊若要求 中國願接手濃縮鈾

伊朗拒絕繳出製造核彈的濃縮鈾，致使美伊談判觸礁。圖為去年6月遭到美空軍「午夜重錘」轟炸後的伊朗境內的伊斯法罕核設施。(美聯社)

美聯社17日引述一位熟悉北京想法的外交官報導，中國對接收或稀釋約440公斤(稀釋約970磅)的伊朗 濃縮鈾持開放態度。美國新聞周刊同日報導，若中國承擔此一角色，將為美伊邁向終戰提供一個可能途徑。

目前看來川普 總統仍想由美國自己接管這些濃縮鈾。據信這些濃縮鈾已埋在去年6月被美軍轟炸且嚴重受損的伊朗核設施下。

該外交官指稱，伊朗最大貿易夥伴中國正發出訊號，若美伊提出要求，中方願接收這些濃縮鈾或將它們稀釋至民用純度。

北京出面 減華府 壓力？

若北京出面處理濃縮鈾問題，除了能提高中國的外交地位，也可能減輕華府壓力。但尚不清楚北京是否會介入處理或僅當作外交籌碼。不過，北京發出此一訊號顯示，讓美伊終戰的方法也許不必只看德黑蘭或華府，也可以透過北京。

另外，稍早川普總統17日接受多家媒體訪問，並在哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞的電話訪問中表示，伊朗「已經同意一切」，將與美國合作移除濃縮鈾，並強調過程不會涉及美國地面部隊。

不過，伊朗外交部發言人隨即回應，濃縮鈾「在任何情況下都不會被轉移到任何地方」。

被問及由誰負責取回伊朗的濃縮鈾時，川普僅表示是「我們的人」。他說：「不，不會有部隊。我們會和他們一起下去取出來，然後我們會帶走。我們會一起去拿，因為到那時候，我們已經有協議了，有協議就沒有必要打仗了。很好吧？這樣更好。如果有需要，我們也可以用另一種方式來做。」

川普表示，這些濃縮鈾之後將被運往美國。他說：「我們的人會和伊朗人一起合作去把它取出來，然後我們會把它帶到美國。」

川普稍後前往亞利桑納州鳳凰城，在Turning Point USA活動發表演說時指出：「美國將會拿到所有核粉塵(nuclear dust)。」這是他常用來指稱伊朗濃縮鈾的說法。

川普同時重申：「我們會和伊朗一起進入現場，使用大量挖掘機把它取出來。」他同時強調，在任何形式下，「不會有任何金錢往來」納入美伊結束戰爭的潛在協議。

伊朗擁有約440公斤的濃縮鈾，據信被埋在去年遭美軍空襲嚴重破壞的核設施之下。若交出這些鈾，並同意美軍進入伊朗領土，對伊朗而言將是重大讓步，但德黑蘭方面尚未證實。

伊朗外交部發言人數小時內發布聲明指出：「濃縮鈾對我們而言如同伊朗領土一樣神聖，在任何情況下都不會被轉移到任何地方」，並進一步表示，「將鈾轉移到美國從來不是選項」。

川普還告訴CBS新聞，德黑蘭已同意停止支持代理勢力，例如真主黨與哈瑪斯。被問及何時宣布協議時，他表示雙方將於本周末會面，美國也將持續封鎖，「直到我們完成這件事」。至於Axios報導指川普政府正討論以釋放200億美元遭凍結的伊朗資產交換核庫存的可能性，川普予以否認，強調：「沒有，我們一毛錢都不會付。」

2015年伊朗就在伊核協議「聯合全面行動方案」(JCPOA)框架下，將約1萬1340公斤的低純度濃縮鈾運往俄羅斯，以履行該協議的關鍵要求。

百分之九十的伊朗出口石油運售到中國，荷莫斯海峽遭封鎖，中國汽油跟著上漲，4月7日起汽、柴油價格大幅上調。(歐新社)

中國是伊油最大買家

中國也是伊油最大買家；中伊2016年建立全面戰略夥伴關係。儘管北京在此次美伊戰爭中尚未對德黑蘭做出任何正式的軍事承諾，仍在伊朗領導高層中擁有其他國家鮮有的接觸管道及可信度。