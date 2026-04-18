荷莫茲一日數變 伊朗開了又封 怒批川普全謊言

川普總統17日表示將很快與伊朗達成協議，但在達成協議之前美國不會解除對伊朗港口的封鎖。（美聯社）

伊朗17日稍早宣布開放荷莫茲海峽，不過川普 總統稱美國不會解除海上封鎖直到美伊之間達成協議；伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）稍晚則在「X」發文表示，川普在一小時內提出7項說法，但「全都是謊言」，在美國持續封鎖下，伊朗不會開放荷莫茲海峽。

伊議長卡利巴夫批川：1小時7說法

中東情勢一日數變，17日在伊朗外長和川普相繼表示荷莫茲要開放後，美股大漲，油價大跌；可是到了晚間，方向卻又逆轉。

伊朗外交部長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）17日稍早在X平台上指出，基於以色列 和黎巴嫩 之間的10天停火協議有效，他宣布，荷莫茲海峽在接下來停火期間將完全開放給所有商業船隻通行，不包括軍艦。

川普喊美仍要封鎖後 伊朗怒再關閉

川普接著在真實社群密集發文，並頻頻接受媒體訪問，聲稱伊朗已同意不再關閉荷莫茲海峽，且將與美國協調，把濃縮鈾庫存運往國外。

在川普總統表示美國仍會持續封鎖後，伊朗國會議長卡利巴夫(見圖)17日表示伊朗將不開放荷莫茲海峽。（路透）

但相關說法不僅遭伊朗官員否認，首席談判代表、國會議長卡利巴夫也在發文表示川普都在說謊。

國會山莊報報導，卡利巴夫表示，因為美國繼續封鎖，荷莫茲海峽將不會保持開放。但他說，通過海峽的船隻將「根據『指定路線』並在伊朗授權下進行。」

卡利巴夫說，荷莫茲是開放或關閉，將由業界決定，而不是由群群媒體決定。

根據紐約時報及，以及「X」貼文，卡利巴夫寫道：「美國總統在一小時內提出了7項說法，而這7項說法全部都是謊言。靠這些謊言，他們在戰爭中沒有取勝，在談判中也必然不會有任何成果。」

川普稍早貼文說，荷莫茲海峽已經完全開放，但美國的海上封鎖仍會全力執行，除非美國與伊朗之間已經百分之百完成協議；不過川普指出，這個過程會很快完成，因為雙方針對很多項目已經完成談判，也取得共識。

卡利巴夫還說，「媒體戰與輿論操控是戰爭的重要一環，但伊朗人民不會受到這些手段影響。」

卡利巴夫的貼文並未說明川普所稱「7項說法」的具體內容。另一方面，美國中央指揮部（U.S. Central Command）則表示，美軍封鎖將持續，直到川普下令解除；川普則稱，在伊朗簽署和平協議之前，他不會這麼做。

川普則說，伊朗在美國的協助之下，已經或正在清除所有海上的水雷。

川普也表示，美國會與黎巴嫩合作，並以妥適的方式來解決真主黨（Hezbollah）的問題；川普指出，以色列不會再轟炸黎巴嫩，稱美國禁止以色列這麼做，強調已經夠了。