金融時報：伊朗祕密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。(路透)

金融時報（Financial Times，FT）15日發布調查報導指出，伊朗 祕密接手一顆中國製間諜衛星，進而在近期戰爭中具備鎖定中東各地美軍基地的強大新能力。鑑於德黑蘭多次以飛彈與無人機攻擊鄰國，革命衛隊在戰時使用中國製衛星，預料將在區域內引發高度敏感反應。

外洩的伊朗軍事文件顯示，這顆名為「TEE-01B」的衛星於2024年底由中國發射升空後，轉由革命衛隊空天部隊接手運作。附有時間戳記的座標清單、衛星影像與軌道分析顯示，伊朗軍方指揮官指示該衛星監控美軍多個重要據點；相關影像拍攝於3月，時間點涵蓋對這些地點發動無人機與飛彈攻擊前後。

「TEE-01B」的中文名稱是「地球之眼一號衛星」，由中國企業北京沐美星空科技有限公司（Earth Eye Co.）建造並發射，該公司亦提供「在軌交付」服務，這是一種少為人知的出口模式，即衛星在中國發射進入軌道後，再轉交給海外客戶。

根據協議，伊朗革命衛隊可使用北京公司航天馭星（Emposat）所營運的商業地面站；該公司提供衛星控制與數據服務，網絡遍及亞洲、拉丁美洲等地。

紀錄顯示，TEE-01B在3月13日、14日與15日拍攝沙烏地阿拉伯的蘇丹王子空軍基地。川普總統在3月14日證實，該基地內的美軍飛機遭攻擊，共有五架空軍加油機受損。

根據報導，TEE-01B同時監控約旦的穆瓦法克薩爾提空軍基地、巴林首都麥納瑪附近的美國第五艦隊基地周邊地區，以及伊拉克埃爾比勒機場；另涵蓋科威特與吉布地等地美軍基地。民用設施則包括阿聯港口與能源設施，以及巴林阿爾巴鋁廠。

根據金融時報取得的文件，革命衛隊空天部隊於2024年9月同意支付約2.5億人民幣（約3666萬美元），以取得衛星系統控制權。

中伊衛星合作曝光之際，美國對中國支援伊朗的情況也日益關切。前中情局中國分析主管魏德（Dennis Wilder）表示，中國長期以來曾向伊朗提供武器，作為影響德黑蘭在其他議題立場的務實策略之一，例如過去提供蠶式反艦飛彈，用於干擾荷莫茲海峽航運。

中國外交部、商務部、沐美星空、航天馭星均未回應金融時報的置評請求。中情局拒絕評論。白宮未直接評論航天馭星與革命衛隊的關係，但提到川普曾警告，若中國提供伊朗防空系統，將面臨「嚴重後果」。

對於是否知情，中國駐美大使館表示：「堅決反對相關方面散布針對中國的臆測與抹黑。」