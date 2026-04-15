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美稱封鎖荷莫茲海峽首日成功 數據打臉：至少4船穿越

編譯陳韻涵／綜合報導
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13日是川普總統宣稱封鎖荷莫茲海峽的第一天，但據監測單位顯示，仍有少數船隻通過。...
13日是川普總統宣稱封鎖荷莫茲海峽的第一天，但據監測單位顯示，仍有少數船隻通過。（路透）

美國對伊朗港口實施的海上封鎖於13日生效，美軍中央司令部(CENTCOM)14日表示，封鎖首日沒有船隻成功突破，六艘試圖離開伊朗港口的商船均遭美軍強迫掉頭。Kpler航運追蹤數據則顯示，至少四艘船通過荷莫茲海峽，其中兩艘為遭美國制裁的中國油輪，考驗美軍封鎖強度。

華盛頓郵報報導，美國動員1萬多名士兵、十多艘部署於阿曼灣與阿拉伯海的海軍艦艇、戰機與無人機執行商船監控任務，封鎖範圍未深入荷莫茲海峽，而是在阿曼灣等待船隻駛出海峽後再行攔截。

兩位匿名美國官員透露，截至14日執行的六次攔截行動中，都毋須美軍採取升級行動，船隻均依指示掉頭。

封鎖行動自美東時間13日上午10時(格林威治標準時間13日14時)開始，僅適用此時間點後仍停靠或駛入伊朗港口的船隻。

美軍中央司令部強調，美軍「支持船隻往返非伊朗港口，途經荷莫茲海峽的航行自由」。

但美軍封鎖首日即面臨挑戰，國會山莊報與路透引述航運數據機構Kpler追蹤數據報導，至少兩艘遭美制裁的中國油輪通過荷莫茲海峽。

中國籍油輪「富星號」(Rich Starry)懸掛馬拉威國旗，載運約25萬桶甲醇，兩度嘗試後，於13日下午成功通過海峽；「富星號」的船東為上海軒潤船務有限公司，2023年因與伊朗交易而遭美國制裁。可疑的是，馬拉威政府澄清，馬拉威並無船舶官方登記制度。

另一艘受制裁的中國油輪「穆爾利基山號」(Murlikishan)懸掛馬達加斯加國旗，從反方向穿越荷莫茲海峽進入波斯灣；這艘小型油輪曾有頻繁載運俄羅斯與伊朗原油的紀錄，預計16日前往伊拉克裝載燃料，目前是空載狀態。

此外，懸掛賴比瑞亞國旗的貨輪「克里斯蒂安娜號」(Christianna)在伊朗何梅尼港(Port of Bandar Imam Khomeini)卸下玉米後，於封鎖生效後兩小時通過海峽；懸掛葛摩聯邦(Comoros)國旗的「埃爾皮斯號」(Elpis)油輪載有3萬1000噸甲醇，於封鎖後約兩小時穿越海峽。

海事分析師表示，部分船舶關閉定位訊號或採取訊號干擾措施，實際航行情況難以精確掌握；分析師強調，關鍵不在於船隻能否穿越海峽，而是美軍如何在廣闊海域執行封鎖及其管制力度。

華盛頓郵報 伊朗 伊拉克

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