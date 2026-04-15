福斯主播搶先爆料：川普專訪稱「伊朗戰爭結束了」

川普總統13日在白宮外的歡迎儀式上，與荷蘭國王威廉—亞歷山大交談。（歐新社）

福斯新聞主播巴爾蒂羅莫（Maria Bartiromo）14日在「X」透露，川普總統向她表示，美國與伊朗的戰爭「結束了」。

巴爾蒂羅莫在白宮 外表示，當天的訪問進行順利，川普談及經濟、伊朗戰爭以及北約等議題。她並補充說：「我對他說，『總統先生，你一直用過去式（was, was, was）在談這場戰爭。我問他，結束了嗎？他說，已經結束了。』」

她表示，完整訪談將於美東時間15日早上6-9點在福斯財經新聞頻道播出。

由於巴爾蒂羅莫只在X上貼出預告訪談的23秒短影音，不清楚川普有關伊朗戰爭「結束了」的說法，是在何種具體脈絡下陳述。川普先前也曾表示美國已經戰勝伊朗。

副總統范斯上周與伊朗談判未獲結論，可望本周重啟談判。圖為范斯11日在巴基斯坦。（路透）

美伊另傳本周赴巴基斯坦 續談

美國副總統范斯上周末率團與伊朗代表團在巴基斯坦談判，但雙方經過馬拉松式談判，最後仍未能達成協議，川普14日接受紐約郵報訪問指出，接下來2天內可能在巴基斯坦有新的進展，稱美方談判代表有可能回到巴基斯坦，但沒有說明誰會代表美方進行談判；川普並把居中協調的功勞歸功於巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）。

美伊談判目前仍卡關在伊朗的核子計畫上，紐約時報報導指出，美伊在周末於巴基斯坦舉行的談判中，雙方對於伊朗的核子計畫持不同意見，伊朗提出可以暫停濃縮鈾活動5年，但遭到美方拒絕，認為應該將時限拉長到20年，不過川普14日表示，他不認可20年這個數字，指他一直表達伊朗不能擁有核子武器。

被問及提供暫停期能鼓勵伊朗達成協議，川普回答說，他不希望伊朗有勝利的感覺。

巴基斯坦「黎明報」（Dawn）14日報導，外交人士13日表示，巴基斯坦、區域各國及主要強權已加大努力，積極推動伊朗與美國展開新一輪對話，以防止脆弱局勢再度滑向對抗；當前首要任務是延長停火，並已要求交戰雙方將停火延長45天。

路透報導，4名消息人士表示，美國與伊朗談判代表預計本周稍晚將重返巴基斯坦首都「伊斯蘭馬巴德」舉行和談。

美國與伊朗停火於7日經斡旋達成，結束數周衝突，將於22日到期。知情官員透露，斡旋方正努力讓德黑蘭與華府重返談判桌，巴基斯坦在其中扮演核心角色，並獲得土耳其與埃及 支持。

川普總統14日表示，美國和伊朗最快可在兩天內重啟談判。圖為巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德。（路透）

斡旋國家表示，當前首要任務仍是延長停火。另一方面，美伊雙方僵局的核心在於結構性分歧：美國尋求伊朗在核計畫上做出長期承諾，包括限制濃縮活動、防止武器化的保障，以及荷莫茲海峽的自由通行；伊朗則堅持其在國際框架下的主權權利，特別是依據「核武不擴散條約」（NPT）所享有的權利，並要求全面解除制裁，以及在採取不可逆措施前提供可信保證。

談判順序同樣是主要障礙之一。華府認為伊朗應先做出讓步，作為推進更廣泛協議的前提；德黑蘭則要求先建立信任措施並取得保證。外交人士表示，雙方在先後順序上的分歧，使談判陷入循環僵局。荷莫茲海峽則成為另一個關鍵爭議焦點，美方強調海上通行的自由與安全，而伊朗則將對荷莫茲海峽的控制視為戰後籌碼的核心。

外交消息人士表示，巴基斯坦近期與各大國及區域國家的接觸，有助於建立一個廣泛但非正式的聯盟，目標是在22日截止前穩住局勢、爭取時間，透過延長停火或恢復技術層級接觸，為第二輪政治談判鋪路；斡旋方並持續協助美伊就尚未解決的問題交換訊息，希望說服雙方至少將停火延長45天。