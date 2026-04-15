憂曼德海峽也遭殃 沙烏地阿拉伯籲美解除荷莫茲封鎖

伊朗擬聯手葉門青年運動部隊封鎖曼德海峽，堵住紅海通道，沙烏地阿拉伯緊急要求美國解除封鎖。圖為青年運動武裝部隊巡邏曼德海峽。（美聯社）

川普 總統與伊朗 談判破局後宣布封鎖荷莫茲海峽，後來改稱只封伊朗港口。據稱，沙烏地阿拉伯正敦促川普收回成命，因為擔心伊朗可能會另闢戰線，干擾沙國目前僅剩的曼德海峽航道。

美國與以色列 2月28日對伊朗開戰後，波斯灣咽喉要道兼全球能源運輸要道之一的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）就遭伊朗控制，航運幾陷停擺。在要求伊朗完全恢復荷莫茲海峽通行未果後，川普宣布美國封鎖荷莫茲海峽。

華爾街日報指出，名字意思為「淚之門」的曼德海峽（Bab el-Mandeb）是位於葉門與非洲之角間的狹窄水道，連接紅海與印度洋。曼德海峽也是通往蘇伊士運河、連接亞洲與歐洲航運最重要的樞紐之一。

荷莫茲海峽航路受阻後，沙烏地改將原油跨越沙漠輸送至紅海一端出貨，使石油出口大致恢復至伊朗戰事前約每天700萬桶的水準。然而一旦紅海端的出口通道也遭封鎖，後果堪憂。

原本川普加碼封鎖荷莫茲海峽意在對伊朗已陷入困境的經濟施加更大壓力。但不願具名的官員表示，沙烏地已警告美方之舉可能引發伊朗報復，關閉沙國僅剩的石油出口要道。

伊朗在葉門的盟友「青年運動」（Houthi）武裝組織控制著靠近曼德海峽的一長段海岸線，曾在加薩戰爭期間長時間嚴重干擾當地水道。阿拉伯官員表示，伊朗正尋求青年運動再次封鎖曼德海峽。

伊朗半官方媒體、與革命衛隊關係密切的半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）表示，美國封鎖荷莫茲海峽可能促使伊朗關閉紅海出入口。

阿拉伯官員透露，沙烏地已告知美方若伊朗持續施壓，青年運動可能介入，甚至不排除也對通過曼德海峽的船隻徵收通行費。

報導指引述沙烏地能源官員的話說，沙烏地已獲葉門青年運動的承諾，該組織不會襲擊通過曼德海峽的沙國船隻。