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力拚「延長停火45天」 傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕

編譯周辰陽／即時報導
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美國與伊朗談判代表日前在伊斯蘭馬巴德會談，為雙方自1979年以來最高層級接觸，最...
美國與伊朗談判代表日前在伊斯蘭馬巴德會談，為雙方自1979年以來最高層級接觸，最終雖未達成協議，但也未破裂，仍透過直接會議與專家層級等多種形式持續互動。（歐新社）

巴基斯坦《黎明報》（Dawn）14日報導，外交人士13日表示，巴基斯坦、區域各國及主要強權已加大努力，積極推動伊朗與美國展開新一輪對話，以防止脆弱局勢再度滑向對抗；當前首要任務是延長停火，並已要求交戰雙方將停火延長45天。另據路透報導，4名消息人士表示，美國與伊朗談判代表預計本周稍晚將重返伊斯蘭馬巴德舉行和談。

美國與伊朗談判代表日前在伊斯蘭馬巴德會談，為雙方自1979年以來最高層級接觸，最終雖未達成協議，但也未破裂，仍透過直接會議與專家層級等多種形式持續互動。外交人士形容，目前仍存在一個「狹窄但真實的外交空間」。

美國與伊朗停火於7日經斡旋達成，結束數周衝突，將於22日到期。知情官員透露，斡旋方正努力讓德黑蘭與華府重返談判桌，巴基斯坦在其中扮演核心角色，並獲得土耳其與埃及支持。

斡旋國家表示，當前首要任務仍是延長停火。另一方面，美伊雙方僵局的核心在於結構性分歧：美國尋求伊朗在核計畫上做出長期承諾，包括限制濃縮活動、防止武器化的保障，以及荷莫茲海峽的自由通行；伊朗則堅持其在國際框架下的主權權利，特別是依據《核武不擴散條約》（NPT）所享有的權利，並要求全面解除制裁，以及在採取不可逆措施前提供可信保證。

談判順序同樣是主要障礙之一。華府認為伊朗應先做出讓步，作為推進更廣泛協議的前提；德黑蘭則要求先建立信任措施並取得保證。外交人士表示，雙方在先後順序上的分歧，使談判陷入循環僵局。荷莫茲海峽則成為另一個關鍵爭議焦點，美方強調海上通行的自由與安全，而伊朗則將對荷莫茲海峽的控制視為戰後籌碼的核心。

外交消息人士表示，巴基斯坦近期與各大國及區域國家的接觸，有助於建立一個廣泛但非正式的聯盟，目標是在22日截止前穩住局勢、爭取時間，透過延長停火或恢復技術層級接觸，為第二輪政治談判鋪路；斡旋方並持續協助美伊就尚未解決的問題交換訊息，希望說服雙方至少將停火延長45天。

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