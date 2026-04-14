美為搶救F-15E軍官至少毀6軍機 網傳陰謀「搶鈾失敗」

美國空軍一架F-15E「打擊鷹」戰鬥機3日清晨在伊朗西南部山區遭擊落後，美軍展開30小時的緊急搜救行動。圖為執行任務中的F-15E戰機，非本文所指的F-15E。（路透）

美國空軍一架F-15「打擊鷹」戰鬥機本月3日在伊朗境內遭擊落，一名上校武器系統官5日獲救的經過，原本被美方宣傳為一項令人驚嘆的任務，凸顯全球最強軍事力量的驚人創新能力與高度精密，如今卻引發一場非比尋常的網路論戰，外界質疑這是否是一場精心設計的煙霧彈，用來掩蓋美國試圖奪取伊朗濃縮鈾卻失敗的行動。

每日郵報13日報導，這場戲劇性的過程宛如好萊塢 動作電影，是在戰機被擊落兩天後，由川普 總統親自對外說明。他宣稱，為了救出這名機組人員，動用了超過155架飛機的空中艦隊，包括4架轟炸機、64架戰鬥機、48架加油機和13架救援飛機，以及數百名特種部隊人員，並在夜幕掩護下完成救援，且參與撤離的隊伍沒有傷亡。

隨後，突擊隊與受傷的武器系統官被轉移至3架新抵達的替換飛機撤離。根據紐約時報說法，在救援隊離開後，美軍戰機轟炸了2架失去行動能力的C-130運輸機及4架MH-6特種作戰直升機，以避免落入伊朗手中。

不過，這場救援行動的相關細節如今遭到激烈質疑，除了伊朗方面提出反駁，也有國防評論員在「X」發文，將官方說法稱為「胡說八道」，已吸引150萬次觀看。

根據報導，外界對白宮版本產生懷疑，也與這名獲救空軍上校資訊有限有關，他至今僅以呼號「Dude 44 Bravo」被提及。此外，依照川普的說法，他在身負重傷且飲用水極度匱乏的情況下，仍能在海拔約2130公尺的山脊上行走超過1.6公里，也進一步加深外界質疑。

伊朗政府以及許多質疑美國官方說法的網路聲音主張，這場大規模救援行動其實是為奪取約450公斤的高濃縮鈾，但最終「完全失敗」。

他們指出，兩架參與行動的MC-130J運輸機降落在伊斯法罕附近跑道，距離F-15遭擊落地點約320公里，而該地鄰近納坦茲核設施；若是以奪取鈾資源為目標，便能解釋為何動員如此龐大的飛機與特種部隊，規模遠超單純營救一名飛行員所需。

摧毀伊朗深埋地下的濃縮鈾儲備，長期以來一直是美國與以色列 的重要目標。許多評論認為，若能移除這些濃縮鈾，將成為美軍在伊朗派遣地面部隊的最有力理由。另有報導指出，在這次救援行動之前，川普正認真考慮派遣特種部隊執行這類有限地面任務。

退役美國特種部隊軍官亞奎拉（Anthony Aguilar）也認為，動用MC-130這類大型運輸機，顯示任務目標遠超單純救援。他表示，這場「救援行動」實際上已擴大為一項「高風險行動」，並試圖奪取伊朗的鈾。他補充：「這本來就是那項行動，但失敗了。」

儘管MC-130設計可在惡劣跑道起降，但川普表示，已將據稱降落後無法再次起飛的２架飛機「炸得粉碎」，並解釋是因跑道為濕沙、承載過重而導致飛機陷住。

摧毀設備以避免落入敵方手中是美軍的標準程序，但伊朗方面聲稱，這兩架運輸機與另外兩架黑鷹直升機是在激烈交火中被擊毀。亞奎拉也質疑「陷入泥地」的說法，並在推文中表示：「我看過MC-130J在泥土、泥濘、雪地和碎石中行進，更有可能是飛機在進場或地面時遭到攻擊受損。」

無論飛機是如何被摧毀，批評者都嘲笑川普政府，這場行動付出高昂代價，高科技裝備損失慘重，美方還稱其為成功。