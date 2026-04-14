整理包／美封鎖伊朗港口 QA看懂怎麼封鎖？能逼伊朗就範？

美國已啟動封鎖從荷莫茲海峽進出伊朗港口的船隻，伊朗則威脅將對波灣鄰國的港口採取報復行動。(路透)

美國已啟動封鎖從荷莫茲海峽進出伊朗 港口的船隻，伊朗則威脅將對波灣鄰國的港口採取報復行動，讓全球原油市場再陷動盪，但美軍要怎麼封鎖？接下來會怎樣？有哪些風險？會對全球油價造成什麼影響？是否牽動美中關係？以下為關鍵問答：

為什麼美國要採取這項行動？

美國希望藉由封鎖措施將適用於所有試圖進入波斯灣內外伊朗港口的海上交通，從而切斷伊朗僅剩的收入來源之一，加強施加經濟壓力，迫使伊朗重返談判桌尋求外交解決方案，並做出更大的讓步。此外，伊朗已挾持荷莫茲海峽對全球施壓，並希望收取通行費，美國希望拿走伊朗「這張牌」。

美軍要怎麼封鎖？

美軍已部署超過15艘美國軍艦，根據美軍發布的航海通告，將在荷莫茲海峽以東、阿曼灣及阿拉伯海展開行動，可能由飛彈驅逐艦負責執行。美軍利用情報、偵察和監視手段監控該海域船隻，看似往返於伊朗港口的商業油輪等船舶將收到警告，無視警告的船舶將被攔截，美軍可能登船並扣押部分船隻，若船舶不服從登船要求，就需要訓練有素的陸戰隊員和特種部隊執行強制登船。

美軍表示，在該地區部署了支持封鎖行動的強大火力，除了透過海上派遣登船小組，也能從波斯灣沿岸國家的陸地派遣登船小組飛抵登船。

美軍表示，並未在伊朗港口停泊的中立船舶作業將不受影響，但可能會登船搜索走私貨物。專家指出，在船舶離開波斯灣、駛出荷姆茲海峽時，美方能利用監視工具、開源數據和軍事資產追蹤動向，並且可能由擁有無人機和監視平台的波灣國家提供協助。

風險何在？

美軍的行動範圍雖然距離伊朗海岸線仍遠，依然可能面臨伊朗無人機和反艦飛彈的威脅，因此美軍可能恢復攻擊伊朗海岸線，並打擊任何在美艦附近活動的伊朗快艇。

若伊朗向執行封鎖任務的美國軍艦開火，或者美軍與伊斯蘭革命衛隊在油輪上交火，都可能導致緊張升級。即便伊朗不攻擊美國軍艦，也可能攻擊波灣鄰國港口、以及其他民用船舶。

那位美國高級官員表示，一旦美方開始扣押油輪，伊朗向參與封鎖的美國軍艦開火的可能性很低，因為其防禦能力已遭重創。但伊朗已威脅稱，將攻擊波斯灣和阿曼灣的鄰國港口，以回應此次封鎖。

在執行面，若美軍開始控制油輪，且現有船員不配合，美軍能需要駕駛這些船隻的船長和船員，還需要一個地方來停放這些油輪。

能逼伊朗讓步嗎？

另一個未知數是，若有船舶一開始就躲過美軍的扣押行動，美軍可能被迫追蹤至阿拉伯海或印度洋更深處，調動部署在印太的部隊，或是依賴亞太盟友協助追蹤或攔截船隻。而且，隨著美國總統川普與中國國家主席習近平將在5月會面，美軍是否會攔截或扣押與中方有關聯的船舶，也是個問號。

一些專家也質疑美軍封鎖行動可能難以迫使伊朗解除封鎖荷莫茲海峽，因為伊朗可能認為，封閉該海峽對全球經濟造成的壓力，遠大於伊朗自身遭遇的壓力，若伊朗再加碼指示葉門的代理人青年運動組織封鎖曼德海峽，將加重美國的回應壓力。

伊朗也還有其他進口途徑，因為與15個國家接壤，包括西部通往伊拉克和土耳其的陸路、北部通往中亞國家和俄羅斯的陸路，以及東部通往阿富汗和巴基斯坦的陸路。

對全球石油供應影響？

美國封鎖伊朗港口後，將讓伊朗每天200萬桶的石油出口消失，將讓全球原油供應更趨緊俏，使伊朗原油的主要買家中國大陸加強在國際市場搶購原油，提高原油現貨的漲價壓力。

荷莫茲海峽封閉時間勢將拉長，將使原油與液化天然氣（LNG）供應更加緊俏，將加劇各國的「搶油」行動，各種煉油品價格可能繼續走高，石油腦、氦氣及化肥等物資的供應也將更緊縮。

柴油和航空燃油的短缺正在重塑全球能源貿易，Sparta大宗商品公司指出，歐洲已罕見地從紐約進口航空燃油，但這種情況不可能永遠持續，因為美國最終還是需要航空燃油。在亞洲柴油市場閃現短缺警訊後，歐洲也可能面臨同樣窘境。

美國原油出口可望受惠，在4月預估將創下每日500萬桶的紀錄後，5月可能再改寫新高，但隨著美國擴大出口更多石油和天然氣並消耗庫存，美國國內的汽油價格勢將繼續上漲。