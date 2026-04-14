怕攻擊？美航艦布希號趕赴中東 卻不走地中海改繞非洲

美國海軍航空母艦「布希號」2025年10月4日在維吉尼亞州諾福克外海航行。（美聯社）

華爾街日報與美國海軍學會新聞網（USNI News）13日指出，美國海軍航空母艦「布希號」（USS George H.W. Bush）正前往中東，準備加入「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），卻未經由地中海，而是採取繞過非洲大陸的非常規航線。

根據報導，駐紮在美國東岸、前往中東的航空母艦通常會經由直布羅陀海峽進入地中海，但「布希號」於3月底部署後，與三艘驅逐艦及一艘快速油彈補給艦一同沿非洲大陸航行，目前正在納米比亞外海活動。2名國防官員周一向美國海軍學會新聞網證實，布希號及護航艦艇正繞行非洲大陸航行。

繞行非洲的航線顯示，「布希號」等5艘軍艦正試圖避開紅海與曼德海峽（Bab el-Mandeb）。在2024年與2025年間，這兩個區域都是伊朗 支持的葉門叛軍「青年運動」以無人機與飛彈攻擊美國與商業航運的活躍熱點。

川普2025年對青年運動發動軍事行動，並誓言若不停止對紅海航運的攻擊，將被徹底殲滅。然而，青年運動證明是一個具有韌性的對手。專家指出，美國雖已削弱該組織的能力，但尚未將其擊敗至無法發動未來攻擊的程度。

曼德海峽掌控通往蘇伊士運河的海上交通，一旦出現任何中斷，恐將進一步加劇伊朗衝突帶來的經濟衝擊。在當前戰爭中，青年運動已向以色列發射飛彈，並誓言將進一步發動攻擊，持續升高外界對航運中斷的憂慮。