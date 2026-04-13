談判不只卡議題 范斯：伊朗代表無權拍板 下一步看德黑蘭

美國副總統范斯12日在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德與巴基斯坦及伊朗代表會面後召開記者會。（路透）

美國副總統范斯 13日接受福斯新聞訪問時表示，美國與伊朗 高層在伊斯蘭馬巴德舉行的會談已出現一些進展跡象，但最終仍未能達成協議，凸顯雙方在美國關鍵要求上仍存在分歧。

范斯透露，美方代表團在判斷伊朗談判代表缺乏最終敲定協議的授權後離開談判，接下來的任何進展都取決於德黑蘭領導階層的批准。

他說：「我確實認為，我們對伊朗人如何進行談判有了更多了解，這最終也是我們離開巴基斯坦的原因。因為我們發現，當時在場的團隊無法達成協議，他們必須回到德黑蘭，從最高領袖或其他人那裡實際取得對我們提出條款的批准。」

范斯進一步指出：「所以再說一次，因為我們已經把很多選項擺上談判桌，接下來是否會有進一步對話、最終能否達成協議，我認為就看伊朗如何回應。」

他還強調，只要滿足關鍵條件，總統川普 仍對與伊朗建立更正常化的關係持開放態度。他說：「我們也已明確表示，樂見這樣的情況。美國總統已經說過，如果伊朗能被當作一個正常國家對待，擁有正常的經濟，人民能夠繁榮發展，他會非常高興。」

不過，范斯指出，若伊朗要在經濟上成為一個正常國家，就必須放棄追求核武，也不得從事恐怖主義。

此外，他認為，儘管未達成協議，仍有一些事情「是朝正確方向發展的」。他說：「我不會只說事情出了問題，我也認為有些事情是進展順利的。」

范斯補充說：「我們取得了很多進展，但同時也把話說得非常清楚。我認為，這本身就是我們取得進展的一部分。也就是說，在什麼條件下，美國可以做出某些讓步，我們在哪些條件上具有彈性，以及為了讓美國總統覺得這是一筆好交易，我們絕對需要看到哪些事情。」

他表示：「我們進行了一些良好的對話。我認為這可能是伊朗政府與美國政府首次在如此高層級會面，也許是在當前伊朗領導層的歷史上首次出現。」