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美伊馬拉松會談談不攏 伊官員曝：卡在荷莫茲海峽和濃縮鈾

編譯高詣軒／綜合報導
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在巴基斯坦舉行的美伊會談未達協議，圖為巴基斯坦工作人員搬走伊斯蘭馬巴德會談的告示...
在巴基斯坦舉行的美伊會談未達協議，圖為巴基斯坦工作人員搬走伊斯蘭馬巴德會談的告示牌。(歐新社)

美國與伊朗馬拉松會談未達成協議，伊朗官員說，雙方卡在荷莫茲海峽重啟、濃縮鈾處置等問題。

會談前幾天，雙方都公開坦言，在幾個關鍵問題仍存在重大分歧，就連7日達成的兩周停火是否適用黎巴嫩，也未達成共識，這導致會談破局。

兩位伊朗官員則透露，截至談判結束時，雙方仍有三個主要癥結，即重啟荷莫茲海峽、如何處置伊朗境內近900磅高濃縮鈾，以及伊朗要求解凍海外約270億美元被凍結資產。

美國曾要求伊朗立即重啟荷莫茲海峽，開放所有船隻通行，但伊朗官員說，伊方拒絕在達成最終和平協議前，放棄海峽控制權這個籌碼。

另一個爭點是，川普總統要求伊朗交出或出售境內所有接近武器級的濃縮鈾庫存；伊方雖也提出自身版本提案，但雙方未彼此妥協。

伊朗官員還說，伊方要求賠償六周來所受空襲的損失，並要求解凍在伊拉克、盧森堡、巴林、日本、卡達、土耳其、德國等國被凍結的伊朗石油收益，以用於重建伊朗，但遭美國拒絕。

駐德黑蘭的分析家拉赫馬提向紐約時報說，當雙方團隊真的有意願達成協議並坐下來談判，勢必會是雙贏，但伊朗若以為能不做重大讓步就達成協議，將是不切實際，美方也是如此。

另據半島電視台、英國廣播公司等媒體分析，儘管范斯會後的說法讓人很難樂觀，但這次談判雖未達成突破，卻也不算破局，或許范斯返抵華府後會與川普政府磋商並再回應伊朗；此外，卡利巴夫會後呼籲美國爭取伊方信任，似乎也為進一步的外交開啟大門。

紐約時報12日報導，美伊敵對數十年，美國和以色列六周前還炸死伊朗前最高領袖哈米尼，伊朗誓言復仇，當時美伊舉行高層會晤的可能性看似渺茫。如今，曾任伊斯蘭革命衛隊指揮官的卡利巴夫率團直接會晤范斯，伊朗高官還透露兩人一度握手，會談氣氛據稱友善平靜，打破美伊長年禁忌。

專精伊朗問題的美國約翰霍普金斯大學教授納斯爾說，這是美伊迄今最嚴肅、最持久的直接會談，反映雙方都有意願結束這場戰爭；會談能持續這麼久而沒破裂，展現正面的談判動能。

美國副總統范斯（右）12日在巴基斯坦舉行記者會宣布美伊談判未達成協議，圖為當地報...
美國副總統范斯（右）12日在巴基斯坦舉行記者會宣布美伊談判未達成協議，圖為當地報紙報導美伊談判消息。（路透）

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