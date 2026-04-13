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美對伊過度要求？親伊朗人士怒批：根本不是來談判的

編譯盧思綸／綜合報導
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美國副總統范斯（最右）率領美國中東特使威科夫（左二）與川普女婿威科夫（左一）12...
美國副總統范斯（最右）率領美國中東特使威科夫（左二）與川普女婿威科夫（左一）12日在巴基斯坦舉行記者會宣布美伊談判未達成協議。(路透)

美國與伊朗在巴基斯坦進行21小時談判12日宣告破局，美國副總統范斯隨即率團打道回府。伊朗官媒稱美方「過度要求」阻礙協議，另有親德黑蘭分析人士爆料，美方要求伊朗停止濃縮鈾活動、移出濃縮鈾庫存至境外，且要求按照美方條件管理荷莫茲海峽。

范斯在記者會上透露，三方會談期間，美方代表團持續與美國總統川普聯繫，「不知道我們總共和他通了多少次話，過去21小時內，大概有6次、也可能有12次」。此次美方參與談判的官員包括范斯、美國中東特使威科夫與川普女婿庫許納；伊朗方面有國會議長卡利巴夫、外長阿拉奇與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾。

半官方的塔斯尼姆通訊社稱，過度要求阻礙協議達成，談判已經結束；但在范斯發言前，伊朗政府仍曾在X表示，協商將持續進行，雙方技術專家也會交換文件。伊朗國營電視台則稱，僵局主要卡在荷莫茲海峽開放、伊朗濃縮鈾權利等議題，並指責美方越線且要求不合理，導致談判無法推進。

紐時引述與伊朗政府關係密切的保守派分析人士戈勒哈基(Ali Gholhaki)在社群媒體表示，談判破裂是因為美國要求伊朗零濃縮、將國內濃縮鈾庫存移出境外，並新增一項要求，即由美國「依照自己的條件管理荷莫茲海峽安全」。戈勒哈基說，美方也未承諾制止以色列繼續轟炸黎巴嫩，戈勒哈基直言「美國根本不是來談判的」。

紐約時報指出，范斯要求伊朗明確承諾不發展核武的說法頗為奇怪，因為伊朗過去其實多次做出這類承諾，包括在 2015年核協議中也曾白紙黑字寫明。

范斯強調伊朗不能「尋求那些能迅速取得核武的工具」，這句話似乎才暗藏玄機，很可能是阻礙協議的關鍵。這意味著伊朗須承諾永遠不進行濃縮鈾，並交出目前持有的核燃料庫存，其中包括大多存放在伊斯法罕、重達970磅、接近武器級的濃縮鈾。

紐時並提到，范斯想靠單單一次談判就達成協議，本來就不太可能。2015年伊朗核協議當年都花了兩年談妥，如今還牽涉戰爭狀態、核計畫、荷莫茲海峽控制權等複雜問題，談判勢必拉長。

在范斯宣布談判破局後，許多伊朗人在社群媒體或彼此傳訊表達焦慮，擔心美伊將恢復再戰。

伊朗指責美國，在談判時提出的條件不可接受，圖為德黑蘭街頭大幅宣傳畫，顯示伊朗用漁...
伊朗指責美國，在談判時提出的條件不可接受，圖為德黑蘭街頭大幅宣傳畫，顯示伊朗用漁網網住美軍戰機。(歐新社)

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