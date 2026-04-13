伊朗嗆美：準備懷念低油價吧 彭博推估：最糟衝170美元

一艘船隻停泊在阿曼沿岸的荷莫茲海峽。(路透)

美國總統川普 宣布決定封鎖荷莫茲海峽，此舉恐將加劇亞洲依賴能源進口經濟體正在形成的經濟危機。彭博推估三種情境，表示若美伊雙方維持在高強度衝突，使海峽關閉數個月，油價 將飆升至每桶170美元，導致全球通膨率到年底突破5%水準。

川普說，美國封鎖荷莫茲海峽這一招將非常有效，他稍早在社群平台宣布美國海軍將開始封鎖所有進出荷莫茲海峽的船隻，想藉此反制伊朗 的封鎖海峽行動；不過，伊朗議長卡利巴夫則在社群媒體X發言回嗆美方，要他們「好好享受」目前的油價，「隨著所謂的『封鎖』展開，你們很快就會懷念每加侖4-5美元的油價了」。

彭博經濟研究分析師在報告中指出：「對全球經濟與市場而言，最新發展使焦點重新轉向下行風險，意味著油價上升、經濟成長遭受更大打擊，以及通膨升溫。」

美伊談判破裂加上美國的最新決定，已導致布蘭特原油期貨周一（13日）一度大漲8.6%，突破每桶103美元；歐洲天然氣期貨盤中也一度飆升近18%。

美國中央司令部表示，美軍將自紐約時間周一上午10點起開始執行封鎖措施，適用範圍僅限於進出伊朗港口的船隻。

然而，包括美國盟友日本與南韓在內的亞洲國家，經由荷莫茲海峽運輸的能源占比超過80%。區域各國政府正緊急尋找替代油氣供應，同時透過將空調設定溫度調高等措施來節約能源，並推出政策以減輕對消費者與企業的衝擊。

與伊朗相關的油輪，以及包括中國大陸在內其他國家的船隻，過去一直航行於荷莫茲海峽，如今，這些將成為封鎖的目標。在川普計劃於5月中旬訪問中國舉行「川習會」之前，北京可能會試圖對華府施壓，要求解除封鎖；彭博經濟分析師指出，中國大陸必要時可能利用自身在關鍵礦產領域的主導地位做為籌碼。

在另一份報告中，彭博經濟探討戰爭與全球經濟的三種情境：

第一種為基本情境：衝突以較低強度持續，預估第2季油價平均為每桶105美元，第4季降至85美元。全球國內生產毛額（GDP）今年成長2.9%，第4季通膨為4.2%。

第二種則是高強度衝突：若荷莫茲海峽關閉長大數個月，油價將飆升至每桶170美元，預估全球GDP成長率放緩至2.2%，年底通膨攀升至5.4%。

第三種情境則為美伊停火或伊朗政權崩潰：若達成長期停火或伊朗局勢劇變，荷莫茲海峽將更快恢復通行，屆時油價將回落至戰前水準，預估全球GDP成長率3.1%，年底通膨率為3.7%。

包含彭博全球首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）的經濟分析師指出：「最新發展仍難以判斷最可能出現的是哪一種情境。我們將持續觀察局勢，但目前看來，基本情境對整體走勢的描述仍大致合理，儘管細節仍在不斷變化。」