川普封鎖荷莫茲 紐時解析執行方式 專家憂「祝美軍好運」

美國總統川普12日乘空軍一號抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地。(路透)

美國中央司令部宣布自美東時間13日上午10時封鎖荷莫茲海峽，可能對通行船舶行使戰時登檢權，即使民用船隻也不例外，形同由美軍直接掌控通行與否；但具體執行方式仍存在許多未知，包括登船是否執行扣押甚至攻擊違規船隻，以及伊朗可能採取的報復行動。專家憂心直言，「祝中央司令部好運」。

負責美軍中東事務的中央司令部12日表示，封鎖措施不分國籍，適用所有進出伊朗港口與沿海地區的船隻，包括伊朗在阿拉伯灣與阿曼灣的所有港口；另外，美軍不會干擾並非往返伊朗港口、通過荷莫茲海峽的其他船舶。

紐約時報引述美國海軍戰爭學院國際海洋法教授、同時也是哈佛法學院訪問教授的克拉斯卡（James Kraska）解釋具體可能的情況：在戰爭狀態下，交戰方可行使「登臨與檢查權」，即使是民用船隻，只要不屬於中立水域，也在登檢範圍內。

一旦美國對荷莫茲實施封鎖，意味著所有試圖通過的船隻，只要遭美軍要求，都必須接受登檢；而最終是否允許繼續航行，將由美軍直接裁決。

路透報導，目前美軍拒絕說明其他更多細節，包括將動用多少艦艇、是否會出動戰機，以及是否會有波斯灣盟友參與。

專家指出，若部署足夠軍艦，美國海軍可建立一種封鎖態勢，使許多商業油輪不敢冒險運載伊朗石油通行。 但問題在於，美國是否準備好登船扣押，甚至破壞或擊沉試圖突破封鎖的船隻？若船上運載的是供應中國大陸這類大國，或印度、南韓等美國夥伴的石油，又該如何處理？

同時，伊朗會如何反應？前美國海軍作戰部長、退役上將羅格黑德（Gary Roughead）警告，伊朗可能對海灣船隻開火，或攻擊駐有美軍的波斯灣國家基礎設施。 他預期，伊朗一定會有所反應。

另一方面，船東是否願意冒險通過海峽也取決於伊朗如何回應封鎖；美國是否能有效控制船隻通行，同樣仍是未知數。

在中央司令部表示不會干擾往返非伊朗港口的船舶後，船舶追蹤業者對執行成效表達質疑，部分船隻可能透過變更識別資料等手段規避監控。

航運監測公司Tanker Trackers指出：「這會變得很棘手，因為一些與伊朗有關的油輪會利用自動識別系統偽造資料，假裝停靠沙烏地阿拉伯 或伊拉克 港口。中央司令部，祝你好運。」

正常情況下，荷莫茲每日約有150艘船通行，但3月整個月實際通行船隻僅略多於150艘，顯示航運幾乎停滯；目前仍能通行的船隻，多半事先與伊朗協調，甚至可能支付通行費。航運受阻已推高油價，若美國封鎖伊朗相關船隻、同時讓其他波斯灣國家石油運輸恢復通行，油價有機會回落，但時程仍不明朗。