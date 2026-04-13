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川普：中國若軍援伊朗 將加徵50%關稅

編譯中心／綜合報導
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川普總統近日受訪對媒體表示，若中國軍援伊朗一事屬實，將對中國進口產品課50%關稅...
川普總統近日受訪對媒體表示，若中國軍援伊朗一事屬實，將對中國進口產品課50%關稅。(美聯社)

川普總統12日表示，若中國在中東戰爭期間向伊朗提供軍事援助，美方將對中國輸美商品加徵50%關稅

稍早一日，川普總統11日向有線電視新聞網(CNN)指出，如果中國向伊朗運送武器，將會面臨「大麻煩」。

川普被CNN記者詢問，有美國情報顯示北京準備向伊朗運送武器一事，川普回答暗示北京若這麼做，將付出代價，「如果中國這麼做，中國會有大麻煩，懂嗎？」

川普沒有透露自己是否已與中國國家主席習近平通話，他預計下月初在中國與習近平會面。

CNN曾在11日稍早率先報導，根據3位知悉美國最近情報評估的消息人士，美國情資顯示，中國正準備於未來幾周內提供伊朗新型防空系統。但中國當局則是否認此一報導。

川普於12日接受福斯新聞(Fox News)周日專訪時表示，若發現中國在軍事上協助伊朗，美方將考慮對進口中國商品加徵高達50%的關稅。他形容該關稅幅度「相當驚人」，強調此舉將是對相關行為的重大懲罰。   

法新社報導，川普告訴福斯新聞頻道電視節目「周日早晨與巴帝羅默談未來」(Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo)：「如果我們抓到他們這麼做，他們會被加徵50%關稅，這是非常驚人的數字。」

川普計畫下個月訪問北京，屆時將上演「川習會」。此前，峰會因中東衝突已經延宕，而川普此次的言論是否再次衝擊美中關係，各界關注。 

川習會 關稅 習近平

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