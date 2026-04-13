美伊21小時談判破局 川普：封鎖荷莫茲海峽

美伊談判未達協議後，川普總統下令封鎖荷莫茲海峽。圖為小艇駛向被困在荷莫茲海峽的船隻。(路透)

副總統范斯 11日晚間表示，經過21小時馬拉松談判後，美伊並未達成協議。美國代表團隨即搭機離開巴基斯坦，川普 總統12日上午便宣布開始封鎖試圖進入荷莫茲海峽的船隻。伊朗 海軍大部分力量雖然已被美國摧毀，但專家指出伊斯蘭革命衛隊超過六成的高速攻擊艇和小型快艇完好無損，仍然構成威脅。

伊朗不放棄核武 范斯離開巴國 伊仍掌控荷莫茲

在美國與伊朗談判未達成協議後，副總統范斯已於12日回國。(美聯社)

綜合媒體報導，范斯在伊斯蘭馬巴德簡短發言，稱好消息是過去21小時的談判中有幾段重大的討論，壞消息是無法與伊朗達成協議，美方代表已經講明「紅線」是什麼、可以及不能作出哪些讓步，但伊朗選擇不接受條件，其中一個癥節點便是伊朗不願肯定地承諾放棄核武，或放棄製造核武的工具。范斯也說整個會談期間他與川普保持溝通，兩人通話了十幾次，最後離開時給出了一個「非常簡單、最終也是最好的提議」，就看伊朗是否會接受。

一位美國官員透露，伊朗代表無法同意美國的所有紅線，包括伊朗永遠無法取得核武、停止鈾濃縮、拆除主要濃縮設施、允許美國回收現持有的高濃縮鈾、開放荷莫茲海峽，以及停止資助哈瑪斯、真主黨、青年運動。

川普總統12日上午在「真實社群」(Truth Social)發文宣布，美國海軍即刻開始封鎖任何企圖進出荷莫茲海峽的船隻，並已指示海軍在國際水域搜尋及攔截每一艘曾向伊朗支付通行費的船隻，同時重提美國近期在荷莫茲海峽展開的掃除水雷行動。川普表示在許多方面，目前達成協議的內容比繼續執行軍事行動直到結束還要好，但若允許「這群反覆無常、難以對付且不可預測的人」掌握核武，那麼這些要點也顯得微不足道。川普補充其他國家也將參與封鎖海峽，但並未提供具體細節。

中央司令部宣布將於美東時間13日上午10點(伊朗時間下午5點30分)開始封鎖所有伊朗港口。伊朗國會議長卡利巴夫(Mohammad Baqer Qalibaf)發表聲明回應川普，稱「如果你們開戰，我們也會開戰。」

中央司令部6日宣布已擊沉超過155艘伊朗軍艦，衛星影像和美軍影片皆顯示空襲造成了毀滅性打擊，包括一些最先進的作戰艦艇，如能夠發射反艦飛彈和對空飛彈的匿蹤雙體船、伊朗革命衛隊在波斯灣最大的無人機航空母艦；然而大部分損失都集中在伊朗常規海軍。

伊斯蘭革命衛隊仍擁有大量小型快艇，專門在荷莫茲海峽窄口騷擾，它們難被衛星發現。前英國海軍軍官隆恩(Chris Long)表示，革命衛隊利用隱藏在岩石海岸的地下圍欄存放數百艘小型攻擊艇。另外便是水雷威脅，隆恩指出伊朗估計擁有數千枚水雷，可以從漁船或其他小型船隻布雷。美中央司令部前任副司令、退役海軍中將哈沃德(Robert Harward)表示伊朗海軍已經失去了八成到九成的戰力，然而「最後10%是最難處理的」。