我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長居台灣華翁 因1原因險領不到8萬退稅

華人近萬元買商務艙 登機前遭降等 原因？

國際油價跳漲逾7% 川普想重啟荷莫茲為何現在主動封鎖？

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普4月6日在白宮出席復活節活動。(路透)
美國總統川普4月6日在白宮出席復活節活動。(路透)

美國總統川普放話封鎖荷莫茲海峽可能反而推升油價，此舉和他希望德黑蘭重開荷莫茲的目的有所矛盾，令人費解。CNN解釋，川普考慮進一步施壓伊朗，即使推高油氣價格也在所不惜。

嚴格來說荷莫茲現在並未完全關閉，伊朗一直逐步放行部分油輪並藉此收取通行費，且持續輸出自產石油，截至3月平均每日出口185萬桶原油，較前3個月平均水準增加約10萬桶。

美以2月28日聯合對伊朗展開軍事行動，德黑蘭政權實質封鎖荷莫茲，對仰賴中東原油的國家造成嚴重經濟衝擊，連帶影響國際油價飆升，包括美國本身。紐時指出，美伊4月12日談判破局後，油價再度走高，全球標準的布蘭特原油價格上漲逾7%，升至每桶約102美元。

CNN指出，封鎖荷莫茲可切斷德黑蘭政府與軍事行動的重要資金來源，但這是川普政府一直不願採取的手段，因為即使只是封殺伊朗石油，也可能導致全球油價大幅飆升。

美國海軍此前一直允許伊朗油輪通行，且更在3月發放為期1個月的臨時許可，允許伊朗出售滯留油輪的石油。這些做法在一定程度上抑制油價。

美國對伊朗石油制裁已持續數十年，川普政府2018年退出核協議後全面封鎖伊朗原油出口；但3月短暫解除部分制裁，釋出約1.4億桶原油，相當於全球約1.5天的需求。

這項豁免也引發爭議，被批等同允許伊朗透過賣油支應對美及盟友的戰事，且伊朗還能以高於布蘭特原油的價格出售，獲利可觀。不過，在油價飆升壓力下，華府此舉一方面爭取時間，也讓原本流向中國大陸的伊朗石油部分轉向西方市場。

為壓抑能源價格，川普政府同時動用多項手段，包括釋放全球緊急儲備、解除部分俄羅斯石油制裁；如今川普則考慮進一步施壓伊朗，即使可能再度推高油氣價格。

美伊 油價 川普

上一則

傳美計畫裁減駐紮德美軍 分析：全面撤出可能性不高

下一則

「沒有我就沒有你」川普發文砲轟教宗良14世支持伊朗擁核

延伸閱讀

油價破104美元 川普：高價位恐持續至期中選舉

油價破104美元 川普：高價位恐持續至期中選舉
川普威脅封鎖荷莫茲海峽 油價應聲起漲

川普威脅封鎖荷莫茲海峽 油價應聲起漲
美伊談判破裂 布蘭特油價開盤狂飆8%

美伊談判破裂 布蘭特油價開盤狂飆8%
中東戰火未息威脅停火協議 油價因能源設施受損恐長期居高不下

中東戰火未息威脅停火協議 油價因能源設施受損恐長期居高不下

熱門新聞

美軍救援受困伊朗境內的飛官，過程驚險。示意圖。（路透）

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

2026-04-05 20:55
這張照片據稱，美國在伊朗執行尋找一名受困飛行員任務期間，有美軍飛機遭摧毀。路透無法確認照片的實際拍攝時間。(路透)

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

2026-04-05 12:29
美國川普總統。（美聯社）

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

2026-04-07 19:00
川普總統。(美聯社)

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

2026-04-07 08:34
美國副總統范斯率團赴巴基斯坦與伊朗舉行談判。（美聯社）

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

2026-04-11 21:51
美國總統川普11日在佛州邁阿密觀看終極格鬥錦標賽（UFC）賽事。路透

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

2026-04-12 10:49

超人氣

更多 >
不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」
3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光
楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人
賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲
川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的