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川普今晚10時封鎖荷莫茲海峽 管制細節一次看 伊朗強硬回擊

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普6日在白宮出席復活節活動。(歐新社)
美國總統川普6日在白宮出席復活節活動。(歐新社)

路透報導，美伊談判破局，美國總統川普12日宣布將封鎖荷莫茲海峽，負責美軍中東事務的美國中央司令部（CENTCOM）證實將自美東時間13日上午10時起實施封鎖，限制所有企圖進出伊朗港口的船舶。伊朗則警告，任何接近荷莫茲海峽的軍艦都將被視為違反停火，預告祭出嚴厲果斷的回應。

中央司令部在社群平台X聲明指出，這項封鎖措施將不分國籍，「適用所有進出伊朗港口與沿海地區的船隻，包括伊朗在阿拉伯灣與阿曼灣的所有港口」。

聲明補充，美軍不會干擾並非往返伊朗港口、通過荷莫茲海峽的船舶；封鎖開始前，也將透過正式通知向商業航運業者提供更多資訊。

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊回應川普警告，稱任何接近荷莫茲的軍艦都將被視為違反停火，並遭到嚴厲且果斷的回應。聲明指，該海峽目前由伊朗海軍「掌控並進行明智管理」，並強調在遵守特定規範的前提下，仍對非軍事船舶開放安全通行。

參與對美談判的伊朗國會議長卡利巴夫則表示，川普的新威脅不會對伊朗產生影響。他透過國營媒體表示：「你若開戰，我們就應戰；若以理性對話，我們也會以理性回應。」

美國政治新聞網Axios報導，川普及其團隊已討論採取封鎖數日，作為外交破裂後的應對方案。一名美國高層形容：「我們想奪走伊朗人手上的這張牌。」

川普12日罕見承認戰爭可能帶來的政治衝擊，稱油價與汽油價格可能維持高檔至11月期中選舉。

川普這番發言數小時後，卡利巴夫於社群媒體貼出華府地區汽油價格地圖並寫道：「好好享受現在的油價吧。等到所謂的『封鎖』上路，你們很快就會懷念每加侖4至5美元的日子。」

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