我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

美伊談判未果 伊朗：本就不期待單次會談達協議

中央社／伊斯蘭馬巴德12日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國與伊朗11日在巴基斯坦談判，但沒有達成共識。圖為巴基斯坦談判會場外的看板。(...
美國與伊朗11日在巴基斯坦談判，但沒有達成共識。圖為巴基斯坦談判會場外的看板。(美聯社)

美國副總統范斯今天表示，與伊朗在巴基斯坦舉行的馬拉松會談未能達成共識；伊朗外交部則表示，各方原本就不期待這場歷史性會談能在單一會談中達成協議。

綜合法新社和紐約時報（The New York Times）報導，范斯（JD Vance）暗示美方仍給伊朗一些時間考慮美方方案。美國7日時宣布，美國與以色列將停火兩週，以利與伊朗進行談判。

范斯在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）經歷21小時會談後告訴媒體：「我們離去前留下了一項非常簡單的提案，這是一個理解架構，也是我們的最終且最佳方案。我們將靜觀伊朗是否接受。」

范斯指出，雙方的核心分歧在於核子武器。伊朗堅稱未尋求發展原子彈，但美國與以色列自今年2月28日戰事爆發以來，以及去年期間，數度轟炸伊朗的敏感設施。

范斯說：「事實很簡單，我們必須看到一個明確承諾，保證伊朗不會尋求核武，也不會尋求那些能讓其快速取得核武的相關技術與設備。」

他接著表示：「問題核心在於，我們是否能看到伊朗展現長期不發展核武的根本意志？不只是現在，不只是兩年後，而是真正的長遠目標。」

「我們目前尚未看到這項承諾，但我們仍抱持希望。」

另一方面，根據官方伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）說：「這場談判是在一個持續40天的戰爭結束後，且是在充滿不信任和懷疑的氣氛下進行的。」

他說：「很自然地，我們從來不應期待在一次會談中就達成協議。我們將持續努力，使美方和伊方的立場更加接近。」

范斯宣布美國與伊朗未能達成共識後，許多伊朗民眾紛紛在社群媒體發文，並彼此傳送簡訊，表達對未來局勢的憂慮。

許多伊朗人一直密切關注談判進展，盼望能出現外交突破，不僅結束戰爭，也能隨著制裁解除，帶來急需的經濟紓困。

德黑蘭（Tehran）居民霍森（Amir Hossein）在簡訊中這麼寫說：「願神幫助我們，看來這代表我們又要回到戰爭狀態了。」

紐約時報 范斯 以色列

上一則

川普濫用緊急上訴 自由派大法官：最高院偏頗導致

下一則

川普小兒子投資能量飲料 首波主打口味有鳳梨、椰子

延伸閱讀

美伊馬拉松談判未果 國務院前談判代表：伊朗籌碼多於美方

美伊馬拉松談判未果 國務院前談判代表：伊朗籌碼多於美方
美伊談判破局 親伊朗人士爆料美方3要求 怒批「根本不是來談的」

美伊談判破局 親伊朗人士爆料美方3要求 怒批「根本不是來談的」
美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

熱門新聞

美軍救援受困伊朗境內的飛官，過程驚險。示意圖。（路透）

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

2026-04-05 20:55
美國總統川普2日在白宮。（歐新社）

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

2026-04-05 01:02
這張照片據稱，美國在伊朗執行尋找一名受困飛行員任務期間，有美軍飛機遭摧毀。路透無法確認照片的實際拍攝時間。(路透)

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

2026-04-05 12:29
F-15E檔案照，非此次失事戰機。（美聯社）

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

2026-04-04 23:30
美國川普總統。（美聯社）

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

2026-04-07 19:00
川普總統。(美聯社)

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

2026-04-07 08:34

超人氣

更多 >
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美