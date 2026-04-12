美伊馬拉松談判未果 國務院前談判代表：伊朗籌碼多於美方

副總統范斯11日在巴基斯坦與伊朗方談判。(路透)

美國和伊朗在巴基斯坦進行長達21小時的馬拉松會談卻未達成共識後，前美國國務院 中東談判代表米勒（Aaron David Miller）指出，伊朗人目前「掌握的籌碼比美國人多」。

米勒接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示：「他們顯然並不急於讓步。」他認為，伊朗目前的時程安排似乎比美國慢。

「在我看來，他們仍然保有高濃縮鈾。他們展現出將地緣位置武器化的能耐，管控且實質掌握了荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。這個政權依然屹立不搖。」

他說：「他們展現出可怕的破壞安全與穩定的能力。這些全都是他們的籌碼。」

米勒認為，伊朗寧願冒著再度遭到美國和以色列 軍事打擊的風險，也不願在空手而歸的情況下退出談判。

另一方面，「紐約時報」（The New York Times ）報導，伊朗國營電視台報導將協議障礙歸咎於美國的「要求過多」。報導表示，主要爭議點包括荷莫茲海峽的開放、伊朗鈾濃縮權利等諸多議題。

伊朗官方媒體批評：「儘管伊朗團隊提出了各種創意方案，但美方的過度索求與不合理要求，仍阻礙了會談進展。」

根據與伊朗政府關係密切的保守派分析師哥爾哈基（Ali Gholhaki）在社群媒體的發文，談判受阻的原因在於美國要求零濃縮、要求伊朗將近900磅的濃縮鈾庫存全數移往海外，以及美方擬「以自身條件單方面管理荷莫茲海峽安全」。

哥爾哈基指出，美國也未就結束以色列對黎巴嫩 的轟炸做出任何承諾。他說：「看來美國人根本不是來談判的！」