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美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

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美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普11日在白宮準備登機空軍一號前接受媒體短訪。(美聯社)
美國總統川普11日在白宮準備登機空軍一號前接受媒體短訪。(美聯社)

美國與伊朗在巴基斯坦首都舉行談判於12日宣告破局後，美國總統川普在真實社群轉發一則報導，內容主張川普對伊朗仍有計可施，或許可比照過去對委內瑞拉的作法，對德黑蘭實施海上封鎖，同時加大對中國大陸與印度的外交壓力。

紐約時報報導則認為，如今川普僅存2個都不討喜的選項：未來繼續與德黑蘭就核計畫展開冗長談判，或是恢復大規模作戰。這次美伊停火預計4月21日到期。 

美國副總統范斯12日在伊斯蘭馬巴德舉行記者會宣布，美伊談判未能達成協議，美方已提出「最終且最佳提議」，但伊朗並未接受，包括停止尋求開發核材料的要求；美國代表團也隨即啟程返國。

川普稍後在真實社群上，並未直接說明下一步行動，而是轉貼華府媒體Just the News一篇題為「若伊朗不讓步，川普手中的王牌：海上封鎖」的報導。該文主張美國可比照過去對委內瑞拉的做法，透過海上封鎖掐住伊朗石油出口與經濟命脈。

這篇報導提到，川普曾利用海上封鎖削弱委內瑞拉，直到總統馬杜洛被捕、副總統羅德里格斯代打上陣。

該報導稱，如果伊朗拒絕接受美國11日提出的最終協議，川普可如他所言，把德黑蘭炸回「石器時代」。或者再度實施封鎖策略，進一步扼殺已搖搖欲墜的伊朗經濟，並透過切斷中國與印度的重要石油來源之一，加大對兩國的外交壓力。

該文並引述美國智庫列星頓研究所（Lexington Institute）表示，川普完全可以用更強力的封鎖，壓過伊朗對荷莫茲海峽的控制。

紐時指出，范斯此次遭遇的僵局本質上重演美伊2月談判，經歷38天戰爭後，伊朗對核活動的立場不減，且多出控制荷莫茲海峽這項條件。 

不過，即使未來幾天川普政府可能再次祭出恢復戰事的威脅，這對川普而言仍非政治上容易承受的選項，而伊朗也清楚這一點。

在川普這篇貼文前不久，CNN報導引述前美國國務院中東談判代表米勒（Aaron David Miller）的評論，指出美國與伊朗進行21小時談判後仍未達成協議，伊朗「握有比美國更多的牌、顯然不著急做出讓步」。

米勒認為，伊朗仍握有高濃縮鈾、掌控荷莫茲海峽，政權也未被擊垮，且已展現破壞區域安全與穩定的能力，這些都是談判籌碼。米勒還認為，伊朗寧可承受美以再度軍事打擊，也不願空手離開談判桌。

國務院 委內瑞拉 紐約時報

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