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美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

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美伊談判破局 親伊朗人士爆料美方3要求 怒批「根本不是來談的」

編譯盧思綸／即時報導
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美國副總統范斯（最右）率領美國中東特使威科夫（左2）與川普女婿威科夫（左1）12...
美國副總統范斯（最右）率領美國中東特使威科夫（左2）與川普女婿威科夫（左1）12日在巴基斯坦舉行記者會宣布美伊談判未達成協議。（路透）

美國與伊朗在巴基斯坦進行21小時談判12日宣告破局，美國副總統范斯隨即率團打道回府。美媒引述多方消息人士透露，雙方主要分歧在於濃縮鈾及荷莫茲海峽。伊朗官媒稱美方「過度要求」阻礙協議，另有親德黑蘭分析人士爆料，美方要求伊朗停止濃縮鈾活動、移出濃縮鈾庫存至境外，且要求按照美方條件管理荷莫茲海峽。

范斯在記者會上表示，「壞消息是，我們沒有達成協議，而且我認為這對伊朗而言更是壞消息。」他稱，美方已非常明確表達紅線，並宣布代表團將在未達成協議的情況下打道回府。

范斯補充，談判之所以未能成功，是因為伊朗拒絕接受美方提出的條件，包括不得發展核武。他說：「需要看到他們明確承諾，不會尋求核武，也不會尋求那些能讓他們迅速取得核武的工具。」

范斯透露，三方會談期間，美方代表團持續與美國總統川普聯繫，「不知道我們總共和他通了多少次話，過去21小時內，大概有6次、也可能有12次」。此次美方參與談判的官員包括范斯、美國中東特使威科夫與川普女婿庫許納；伊朗方面有國會議長卡利巴夫、外長阿拉奇與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾。

半官方的塔斯尼姆通訊社稱，過度要求阻礙協議達成，談判已經結束；但在范斯發言前，伊朗政府仍曾在 X 表示，協商將持續進行，雙方技術專家也會交換文件。伊朗國營電視台則稱，僵局主要卡在荷莫茲海峽開放、伊朗濃縮鈾權利等議題，並指責美方越線且要求不合理，導致談判無法推進。

美國政治新聞網Axios引述一名聽取談判簡報的消息人士，部分分歧涉及伊朗要求掌控荷莫茲海峽，以及拒絕放棄現有的濃縮鈾庫存。

紐時引述與伊朗政府關係密切的保守派分析人士戈勒哈基（Ali Gholhaki）在社群媒體表示，談判破裂是因為美國要求伊朗零濃縮、將國內濃縮鈾庫存移出境外，並新增一項要求，即由美國「依照自己的條件管理荷莫茲海峽安全」。戈勒哈基說，美方也未承諾制止以色列繼續轟炸黎巴嫩，戈勒哈基直言「美國根本不是來談判的」。

紐約時報指出，范斯要求伊朗明確承諾不發展核武的說法頗為奇怪，因為伊朗過去其實多次做出這類承諾，包括在 2015年核協議中也曾白紙黑字寫明。

范斯強調伊朗不能「尋求那些能迅速取得核武的工具」，這句話似乎才暗藏玄機，很可能是阻礙協議的關鍵。這意味著伊朗須承諾永遠不進行濃縮鈾，並交出目前持有的核燃料庫存，其中包括大多存放在伊斯法罕、重達970磅、接近武器級的濃縮鈾。

紐時並提到，范斯想靠單單一次談判就達成協議，本來就不太可能。2015年伊朗核協議當年都花了2年談妥，如今還牽涉戰爭狀態、核計畫、荷莫茲海峽控制權等複雜問題，談判勢必拉長。

在范斯宣布談判破局後，許多伊朗人在社群媒體或彼此傳訊表達焦慮，擔心美伊將恢復再戰。

黎巴嫩 以色列 范斯

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