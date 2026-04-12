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美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

美伊談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件

編譯廖振堯、盧思綸／綜合報導
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結束與伊朗代表的第一天談判，美國副總統范斯(右)於當地時間12日上午在伊斯蘭馬巴...
結束與伊朗代表的第一天談判，美國副總統范斯(右)於當地時間12日上午在伊斯蘭馬巴德市舉行記者會，說明談判沒有結果。圖中為中東特使威科夫、川普女婿庫許納。(美聯社)

綜合媒體11日晚（東部時間）報導，美國與伊朗11日下午起在巴基斯坦首都舉行談判至深夜，美方為首的副總統范斯12日清晨結束第3輪談判後召開記者會，宣布美伊談判尚未能達成協議，德黑蘭拒絕接受美方條件，代表團將在無協議的情況下返國。

但半島電視台報導稱，談判還會繼續。

參與談判的官員包括副總統范斯、中東特使威科夫、川普女婿庫許納、伊朗國會議長卡利巴夫、伊朗外長阿拉奇與巴國陸軍參謀長穆尼爾。

范斯表示：「壞消息是，我們尚未達成協議。伊朗拒絕接受我們的條件。」

范斯表示，他不想公開進行談判，也不會列出所有條件，但美方需要看到伊朗作出「明確承諾」，保證不會尋求取得核武，或取得用來實現核武能力的工具。CNN報導，范斯這番言論暗示，伊朗拒絕放棄核計畫。

范斯並未回答有關下一步的行動，包括荷莫茲海峽與這場衝突未來走向等問題。

參與談判的官員包括副總統范斯、中東特使威科夫、川普女婿庫許納、伊朗國會議長卡利巴夫、伊朗外長阿拉奇與巴國陸軍參謀長穆尼爾。

他稱美方將帶著「非常簡單的提案」離開，「是我們最終且最好的提議」，「我們看看伊朗人是否會接受」。

范斯認為主要癥結點在於伊朗拒絕放棄核武計畫。當被記者問及伊朗拒絕哪些條件時，范斯表示，「我們只需要看到伊朗承諾不尋求發展核武，也不會尋求任何能讓他們迅速獲得核武的工具」，他接著說：「問題是，『我們是否看到伊朗人承諾，不只現在，不只是2年後，而是長久不發展核武器？』我們還沒有看到這一點，但我們希望能夠看到。」

范斯也表示，整個談判過程中，他持續與美國總統川普及其他官員保持溝通，「顯然，我們一直與總統保持溝通，我不知道過去21小時裡我們和他談了多少次，大概6次、十多次吧」。

除了川普，范斯也表示談判過程中，持續與美國國務卿魯比歐、防長赫塞斯、財長貝森特、美軍中央司令部等通話，「我們持續與團隊溝通，因為我們是真誠地進行談判」。

范斯表示：「壞消息是，我們尚未達成協議。伊朗拒絕接受我們的條件。」

路透報導，伊朗外交部長阿拉奇表示，伊美過去24小時內就多項主要議題進行磋商，包括荷莫茲海峽、核問題、戰爭賠償、解除制裁，以及全面終止針對伊朗與該地區的戰爭。

美國和伊朗於巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行談判。圖為美國副總統范斯(左)、巴基斯坦總理...
美國和伊朗於巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行談判。圖為美國副總統范斯(左)、巴基斯坦總理夏立夫(中)、伊朗國會議長卡利巴夫(右)。(歐新社)

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