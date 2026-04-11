美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

美國與伊朗11日起在伊斯蘭馬巴德舉行和談至隔日凌晨。(美聯社)

法新社報導，美國與伊朗 11日下午起在巴基斯坦 首都舉行會談，雙方在12日凌晨結束第3輪談判後，伊朗外交部表示，美伊談判能否成功，取決於華府 是否避免提出過度、不合法的要求。

路透報導，伊朗外交部長阿拉奇表示，伊美過去24小時內就多項主要議題進行磋商，包括荷莫茲海峽、核問題、戰爭賠償、解除制裁，以及全面終止針對伊朗與該地區的戰爭。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在社群平台X表示，伊朗談判代表正動用全部力量、經驗與知識，來維護伊朗的權利與利益。

貝卡伊補充，這項外交進程能否成功，取決於另一方是否展現嚴肅態度與善意，並避免提出過度且不合法的要求。

美國副總統范斯12日稍早舉行記者會，宣布美國與伊朗歷經超過21小時談判未能達成協議。

范斯表示：「壞消息是，我們尚未達成協議。伊朗拒絕接受我們的條件。」

范斯表示，他不想公開進行談判，也不會列出所有條件，但美方需要看到伊朗作出「明確承諾」，保證不會尋求取得核武，或取得用來實現核武能力的工具。CNN報導，范斯這番言論暗示，伊朗拒絕放棄核計畫。