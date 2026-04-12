美伊談判聚焦7議題 雙方觀點恐南轅北轍「難達全面協議」

美伊舉行和平談判吸引國際媒體採訪報導。圖為在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行的會談所在媒體中心，現場大屏幕分別展示美伊雙方，分別與巴方的會談。(路透)

美國和伊朗自11日下午起在巴基斯坦 伊斯蘭馬巴德舉行談判，雖然在談判前，伊方就強調美方必須先滿足幾項前提條件，例如解凍被華府 制裁的伊朗海外資產，以及以色列停止攻擊黎巴嫩，才願上談判桌。但當天仍在外界對美方是否同意這些條件不得而知下，雙方展開談判。

總部在卡達的半島電視台11日引述消息人士報導，美伊在談判中就上述條件取得若干進展，包括在限制以色列對黎南的攻擊上可能達成一項「諒解」。

路透11日引述一位伊朗高階消息人士報導，美方已同意解凍伊朗在卡達及其他外國銀行的資產，其中在卡達的資產就達60億美元；伊朗官媒塔斯尼姆通訊社當天也有類似報導。但不久就被美國官員否認，卡達方面也不願置評。

美國和伊朗在巴基斯坦舉行談判，試圖為中東衝突找出長久解決方案。基於雙方對許多議題仍南轅北轍，觀察家普遍認為，這場和平談判較難達成全面的協議。

美方代表團由副總統范斯領銜，與范斯一同前往伊斯蘭馬巴德的還有特使威科夫以及川普 女婿庫許納。伊朗71人代表團由國會議長卡利巴夫率領，還包括外長阿拉奇及央行總裁赫馬提。

在談判前，伊方就強調美方必須先滿足幾項前提條件，例如解凍被華府制裁的伊朗海外資產，以及以色列停止攻擊黎巴嫩，才願上談判桌。伊朗政府發言人穆哈傑拉尼表示：「我們將手指扣在扳機上進行談判。雖然我們對對話抱持開放態度，但也深知雙方缺乏信任；因此，伊朗外交團隊正以最高警戒進入此程序」

雙方討論內容還將包括伊朗濃縮鈾庫存與飛彈生產的去留、美國對伊朗的制裁，以及美國在中東地區更廣泛的軍事存在。這些問題中有許多是雙方在2月開戰前談判中未能解決，伊朗對荷莫茲海峽的控制，強化了德黑蘭在談判中的籌碼。

川普10日接受紐約郵報電話專訪時說，「（談判）很快就會有結果；我們正重新整備，正將最好的彈藥、最好的武器裝上軍艦，甚至比之前更精良；要是談不成協議，我們就會使用它們」。