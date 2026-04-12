范斯與伊議長面對面談判首日 2美艦闖荷莫茲海峽「掃雷」

美國和伊朗於巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行談判。圖為美國副總統范斯(左)、巴基斯坦總理夏立夫(中)、伊朗國會議長卡利巴夫(右)。(歐新社)

由副總統范斯領銜11日與伊朗在巴基斯坦的美伊 談判，是數十年來兩國領導人之間最高級別的面對面會談，首日會議持續到12日凌晨。會談的同時美國中央司令部表示兩艘海軍驅逐艦已穿越荷莫茲海峽開始掃雷，是美伊戰爭迄今首次有美國軍艦挺入這條航道，川普 總統更說伊朗所有布雷艦艇都已被摧毀。

綜合媒體報導，一位了解進展的巴基斯坦官員透露，會談總體方向積極，但雙方都出現了一些「情緒波動」。雙方11日晚間首次休會後，12日又恢復了技術層面的討論，這表明談判初期就取得一些進展。

限制以攻黎可能達成「諒解」

美國前駐巴基斯坦大使哈卡尼(Husain Haqqani)稱兩國最初計畫「近距離會談」，即雙方代表團分別在不同的房間會談，以建立信任，因此現在任何直接對話的意願都應視為積極的信號。「會談是從雙方深感不信任和不願對話的局面開始的，巴基斯坦促成雙方來到其首都已經取得了巨大成就。」

總部在卡達的半島電視台11日引述消息人士報導，美伊在談判中就上述條件取得若干進展，包括在限制以色列 對黎巴嫩南的攻擊上可能達成一項「諒解」。

美同意解凍伊朗資產

路透11日引述一位伊朗高階消息人士報導，美方已同意解凍伊朗在卡達及其他外國銀行的資產，其中在卡達的資產就達60億美元；伊朗官媒塔斯尼姆通訊社當天也有類似報導。但不久就被美國官員否認，卡達方面也不願置評。

美國和伊朗在巴基斯坦舉行談判，試圖為中東衝突找出長久解決方案。基於雙方對許多議題仍南轅北轍，觀察家普遍認為，這場和平談判較難達成全面的協議。

美方代表團由副總統范斯領銜，與范斯一同前往伊斯蘭馬巴德的還有特使威科夫以及川普女婿庫許納。伊朗71人代表團由國會議長卡利巴夫率領，還包括外長阿拉奇及央行總裁赫馬提。

美國和伊朗雖在會談前仍互相指責對方違反停火協議，但隨後似乎都強烈表達結束戰爭的意願，光是代表團的成員便令人感到樂觀，因雙方都派出比先前核談判時規模更大、級別更高的官員參與會談。

范斯與會展川普誠意

一位駐波斯灣地區的西方外交官表示，范斯出席尤其顯示了川普政府的誠意，因范斯過去曾反對美國軍事干預外國事務，因此該地區普遍認為范斯更支持和平協議。該名外交官也提醒即使會談取得成功，進展也可能非常緩慢，因為雙方還有許多錯綜複雜的問題需要解決。

另外伊朗國家電視台駐伊斯蘭馬巴德的記者證實，美國已解凍伊朗的資金，這是伊朗同意談判的兩項要求之一，另一項則是以色列需停止攻擊黎巴嫩。不過美以並不認為停火協議涵蓋黎巴嫩戰線，美伊在此問題上仍須取得共識。

川普11日離開白宮前往佛州時向記者表示談判持續了數小時，「也許他們能達成協議，也許不能，從美國的角度來看我們是贏家。」並說伊朗可能在水中放了幾枚水雷，「我們派出了掃雷艦，正在海峽掃雷。」

川普已批評伊朗並未重新開放海峽，11日發文稱「我們現在開始清理荷莫茲海峽，造福世界各國。」同日中央司令部宣佈展開掃雷行動，兩艘飛彈驅逐艦小皮特森號(USS Frank E. Petersen Jr.)和麥可墨菲號(USS Michael Murphy)已通過荷莫茲海峽，並在阿拉伯灣執行任務，確保完全清除水雷。

伊朗革命衛隊海軍司令部隨後透過伊朗國家廣播電視台(IRIB)發表聲明，威脅將嚴厲處置任何試圖通過海峽的軍艦，「革命衛隊海軍擁有實質控管荷莫茲海峽的完全權力。」並稱只有在特定條件下才會允許民用船隻通過。

雙方未來討論內容還將包括伊朗濃縮鈾庫存與飛彈生產的去留、美國對伊朗的制裁，以及美國在中東地區更廣泛的軍事存在。這些問題中有許多是雙方在2月開戰前談判中未能解決，伊朗對荷莫茲海峽的控制，強化了德黑蘭在談判中的籌碼。