我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

范斯與伊議長面對面談判首日 2美艦闖荷莫茲海峽「掃雷」

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國和伊朗於巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行談判。圖為美國副總統范斯(左)、巴基斯坦總理...
美國和伊朗於巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行談判。圖為美國副總統范斯(左)、巴基斯坦總理夏立夫(中)、伊朗國會議長卡利巴夫(右)。(歐新社)

由副總統范斯領銜11日與伊朗在巴基斯坦的美伊談判，是數十年來兩國領導人之間最高級別的面對面會談，首日會議持續到12日凌晨。會談的同時美國中央司令部表示兩艘海軍驅逐艦已穿越荷莫茲海峽開始掃雷，是美伊戰爭迄今首次有美國軍艦挺入這條航道，川普總統更說伊朗所有布雷艦艇都已被摧毀。

綜合媒體報導，一位了解進展的巴基斯坦官員透露，會談總體方向積極，但雙方都出現了一些「情緒波動」。雙方11日晚間首次休會後，12日又恢復了技術層面的討論，這表明談判初期就取得一些進展。

限制以攻黎可能達成「諒解」

美國前駐巴基斯坦大使哈卡尼(Husain Haqqani)稱兩國最初計畫「近距離會談」，即雙方代表團分別在不同的房間會談，以建立信任，因此現在任何直接對話的意願都應視為積極的信號。「會談是從雙方深感不信任和不願對話的局面開始的，巴基斯坦促成雙方來到其首都已經取得了巨大成就。」

總部在卡達的半島電視台11日引述消息人士報導，美伊在談判中就上述條件取得若干進展，包括在限制以色列對黎巴嫩南的攻擊上可能達成一項「諒解」。

美同意解凍伊朗資產

路透11日引述一位伊朗高階消息人士報導，美方已同意解凍伊朗在卡達及其他外國銀行的資產，其中在卡達的資產就達60億美元；伊朗官媒塔斯尼姆通訊社當天也有類似報導。但不久就被美國官員否認，卡達方面也不願置評。

美國和伊朗在巴基斯坦舉行談判，試圖為中東衝突找出長久解決方案。基於雙方對許多議題仍南轅北轍，觀察家普遍認為，這場和平談判較難達成全面的協議。

美方代表團由副總統范斯領銜，與范斯一同前往伊斯蘭馬巴德的還有特使威科夫以及川普女婿庫許納。伊朗71人代表團由國會議長卡利巴夫率領，還包括外長阿拉奇及央行總裁赫馬提。

美國和伊朗雖在會談前仍互相指責對方違反停火協議，但隨後似乎都強烈表達結束戰爭的意願，光是代表團的成員便令人感到樂觀，因雙方都派出比先前核談判時規模更大、級別更高的官員參與會談。

范斯與會展川普誠意

一位駐波斯灣地區的西方外交官表示，范斯出席尤其顯示了川普政府的誠意，因范斯過去曾反對美國軍事干預外國事務，因此該地區普遍認為范斯更支持和平協議。該名外交官也提醒即使會談取得成功，進展也可能非常緩慢，因為雙方還有許多錯綜複雜的問題需要解決。

另外伊朗國家電視台駐伊斯蘭馬巴德的記者證實，美國已解凍伊朗的資金，這是伊朗同意談判的兩項要求之一，另一項則是以色列需停止攻擊黎巴嫩。不過美以並不認為停火協議涵蓋黎巴嫩戰線，美伊在此問題上仍須取得共識。

川普11日離開白宮前往佛州時向記者表示談判持續了數小時，「也許他們能達成協議，也許不能，從美國的角度來看我們是贏家。」並說伊朗可能在水中放了幾枚水雷，「我們派出了掃雷艦，正在海峽掃雷。」

川普已批評伊朗並未重新開放海峽，11日發文稱「我們現在開始清理荷莫茲海峽，造福世界各國。」同日中央司令部宣佈展開掃雷行動，兩艘飛彈驅逐艦小皮特森號(USS Frank E. Petersen Jr.)和麥可墨菲號(USS Michael Murphy)已通過荷莫茲海峽，並在阿拉伯灣執行任務，確保完全清除水雷。

伊朗革命衛隊海軍司令部隨後透過伊朗國家廣播電視台(IRIB)發表聲明，威脅將嚴厲處置任何試圖通過海峽的軍艦，「革命衛隊海軍擁有實質控管荷莫茲海峽的完全權力。」並稱只有在特定條件下才會允許民用船隻通過。

雙方未來討論內容還將包括伊朗濃縮鈾庫存與飛彈生產的去留、美國對伊朗的制裁，以及美國在中東地區更廣泛的軍事存在。這些問題中有許多是雙方在2月開戰前談判中未能解決，伊朗對荷莫茲海峽的控制，強化了德黑蘭在談判中的籌碼。

副總統范斯(左)和巴基斯坦總理夏立夫握手合影。(美聯社)
副總統范斯(左)和巴基斯坦總理夏立夫握手合影。(美聯社)

美伊 以色列 川普

上一則

史沃威爾性醜聞連環爆 同黨逼退

下一則

美伊談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件

延伸閱讀

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美
美伊談判逾15小時卡在這議題 紐時揭現場氣氛 川普同步放話不在乎

美伊談判逾15小時卡在這議題 紐時揭現場氣氛 川普同步放話不在乎
整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．11最新戰況

整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．11最新戰況
美伊和談：誰在伊斯蘭馬巴德的談判桌前

美伊和談：誰在伊斯蘭馬巴德的談判桌前

熱門新聞

美軍救援受困伊朗境內的飛官，過程驚險。示意圖。（路透）

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

2026-04-05 20:55
美國總統川普2日在白宮。（歐新社）

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

2026-04-05 01:02
這張照片據稱，美國在伊朗執行尋找一名受困飛行員任務期間，有美軍飛機遭摧毀。路透無法確認照片的實際拍攝時間。(路透)

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

2026-04-05 12:29
F-15E檔案照，非此次失事戰機。（美聯社）

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

2026-04-04 23:30
美國川普總統。（美聯社）

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

2026-04-07 19:00
川普總統。(美聯社)

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

2026-04-07 08:34

超人氣

更多 >
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美