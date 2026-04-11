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傳中國軍援伊朗新型肩射飛彈 川普撂話警告了

2艘美軍艦快閃荷莫茲海峽對峙伊朗海軍 無線電交鋒喊話曝光

編譯盧思綸／即時報導
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多艘貨船3月11日在波斯灣、鄰近荷莫茲海峽附近。(路透)
多艘貨船3月11日在波斯灣、鄰近荷莫茲海峽附近。(路透)

華爾街日報報導，美國與伊朗談判停戰之際，美國中央司令部（CENTCOM）11日出動2艘驅逐艦進入荷莫茲海峽，一度與伊朗海軍爆發緊張對峙。一艘民用船舶錄下美軍與伊朗伊斯蘭革命衛隊在無線電上交鋒過程。

中央司令部聲明，2艘配備導彈的驅逐艦「彼得森號」（U.S.S. Frank E. Peterson）與「麥可墨菲號」（U.S.S. Michael Murphy），11日經由荷莫茲進入波斯灣，為搜尋並清除水域內水雷做準備。

華爾街日報描述，當日美艦試圖通過荷莫茲時，革命衛隊海軍發出警告，全程被附近一艘民用船舶船員錄下。

伊朗部隊以無線電向其中一艘驅逐艦喊話：「這是最後警告。這是最後警告。」

美國軍艦回應：「依據國際法通行。無意對你方構成挑釁，我方打算遵守我國政府停火安排的規定。」

中央司令部事後表示，這2艘驅逐艦在波斯灣執行任務，並按計畫離開，過程未發生事故。中央司令部稱，此舉是為了表明，美國不接受伊朗對海峽的控制。

伊朗半官方媒體稱，伊朗部隊與在巴基斯坦談判的團隊協調後做出反應，2艘美艦隨後掉頭。

這是美伊戰爭迄今首次有美國軍艦挺入這條航道。不過，伊朗否認美艦曾進入海峽，堅稱這條水道目前仍在德黑蘭控制之下。

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