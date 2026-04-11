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美伊馬拉松談判逾15小時 美稱還在談 伊朗稱已告段落、隔天繼續

中央社／伊斯蘭馬巴德12日電
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美國副總統范斯(左)與巴基斯坦總理夏立夫11日合影。(路透)
美國副總統范斯(左)與巴基斯坦總理夏立夫11日合影。(路透)

一位白宮高層官員表示，美國、伊朗與巴基斯坦三方會談目前仍在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）持續進行。然而，伊朗媒體則稱，首日會談已告一段落，預計日出後恢復。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國與伊朗之間的會談一路持續至清晨，美方代表團由副總統范斯（JD Vance）率領。

這位白宮官員指出，會談已經持續「15小時且還在進行」，但目前尚不清楚當中有多少時間是美伊兩國的直接雙邊會談。

紐約時報（The New York Time）報導同樣指出，當地時間凌晨4時過後，范斯與伊朗代表的談判仍在進行之中。

紐時指出，美方代表團於11日中午過後抵達塞勒納酒店（Serena Hotel），但自代表團於更早之前抵達巴基斯坦之後，媒體便未再見到范斯或其他高級官員。在長達超過15個小時的談判期間，白宮始終未透露協商進展的任何細節。

不過，根據伊朗媒體報導，美國與伊朗首日歷時近15小時的馬拉松式協商已經告一段落，預計將於12日稍後恢復高層和平會談。

法新社引述伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導：「伊朗與美國在伊斯蘭馬巴德舉行的首日談判結束，馬拉松會談長達15小時。」

另一家伊朗媒體梅爾通訊社（Mehr）則指出，下一輪談判將於日出後舉行。

白宮 紐約時報 范斯

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