美伊周末談判 將導致油價暴跌或狂飆？3種可能情境曝光

美伊談判本周末登場，投資人忐忑不安。（路透）

過去六周來，伊朗戰爭已把油價和股價炸得東倒西歪、暴漲暴跌，儘管美國和伊朗已同意停火兩周，但協議看來岌岌可危，讓投資人對本周末舉行的美伊談判忐忑不安。

美國副總統范斯 與伊朗官員預定11日在巴基斯坦 首都伊斯蘭馬巴德會晤，多位分析師認為，這場談判最可能的結果是：大致維持現狀。這並非投資人期待的最佳結局，但至少不至於再嚇崩市場。

各界普遍認為美伊停火協議十分脆弱，對協議是否涵蓋黎巴嫩仍各說各話，美國總統川普 也批評伊朗未信守協議讓油輪穿越荷莫茲海峽。

基於雙方歧見甚大，Beacon政策顧問公司發布報告預測，周末談判「不太可能導致正式協議」，但「只要伊朗讓貨輪恢復通行荷莫茲海峽，即使海峽受其控制且收取通行費，我們認為這就足以讓白宮宣稱勝利」。

報告寫道：「這些談判的最終結果，可能與現狀近似，也就是伊朗停止遭受或發動攻擊，而且實質取得海峽的控制權。」

美伊周末談判可能導致三種結果

一、最可能情境：Evercore ISI分析師團隊認為，最可能的發展是雙方同意繼續對話，並為後續磋商擬定一套指導原則。因為談判涉及的議題相當棘手，停火兩周的協議可能延長。由美國前副貿易代表畢昂琪領銜的Evercore團隊在報告中寫道：「基於雙方缺乏互信，伊朗過去談判又傾向拖拖拉拉，達成全面協議的可能性幾乎等於零。」

二、最糟情境：談判如果破裂，可能引發嚴重後果。Sparta Commodities石油研究主管柯洛斯比推測，美伊談判可能因為黎巴嫩問題或海峽航運爭議而觸礁，最糟結果是美國轟炸伊朗能源設施，而伊朗也可能再度封鎖荷莫茲海峽，導致油價「狂飆」。

三、最佳結果：雙方談判代表若能在本周末協商出一套「可驗證的方式」，既促成中東止戰，並且清除海峽中的水雷，可謂好的結果。柯洛斯比說，如此一來，油價會應聲暴跌，因為油價內含的地緣政治風險溢價將煙消雲散。