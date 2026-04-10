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停火2天傳狀況 美軍MQ-4C無人機在波斯灣上空消失 曾發出緊急代碼

編譯周辰陽／即時報導
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MQ-4C「海神」（Triton）無人機在帕塔克森特河海軍航空站完成首次跨區轉場...
MQ-4C「海神」（Triton）無人機在帕塔克森特河海軍航空站完成首次跨區轉場飛行。資料照片。（路透）

美國與伊朗才剛達成一項極為脆弱的停火協議，但僅僅2天後，美國海軍一架MQ-4C「海神」（Triton）監視無人機9日在波斯灣上空飛行時發出緊急狀況訊號，隨後突然從線上飛行追蹤網站消失。

▲ 影片來源：x平台＠TheCradleMedia（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

軍聞網站The War Zone報導，線上飛行追蹤數據顯示，這架MQ-4C剛完成一次約3小時的飛行，範圍涵蓋波斯灣與具有高度戰略意義的荷莫茲海峽，並似乎正返回位於義大利的西戈內拉海軍航空站（Naval Air Station Sigonella）。

自2024年以來，MQ-4C無人機已定期自西戈內拉海軍航空站出動，執行中東及其他地區任務。涉事無人機自離開該基地起便一直可在網路上公開追蹤，卻在剛進入沙烏地阿拉伯領空後突然轉向東北、朝伊朗方向飛行，隨後從約1.5萬公尺的巡航高度迅速下降至約3000公尺以下，同時發送一般性飛行緊急狀況的7700代碼。

7700代碼本身無法說明緊急狀況的性質或嚴重程度。另有未經證實的報告指出，這架無人機最初曾發出7400代碼，用於表示與地面控制人員之間失去連線。

美國海軍資訊主管辦公室（CHINFO）對此拒絕評論，美國海軍駐中東與歐洲的區域指揮部，以及美國中央司令部（CENTCOM）也尚未回應；伊朗方面截至撰稿亦未發表任何官方評論。

MQ-4C是RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）監視無人機的衍生型，特別為長時間海上任務改良。截至2025年，共有20架在美國海軍服役，並計畫再採購7架；海軍已於2024財年取得資金購買最後兩架，當時每架估計單價超過2.38億美元。

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