美國走向「蘇伊士時刻」？紐時：對伊朗開戰重創信譽 中國成最大贏家

美國總統川普6日在華府舉行記者會後離開。（路透）

美國與以色列對伊朗的戰爭7日達成脆弱停火協議。紐約時報 9日分析指出，儘管歷史類比從來不會完全精確，但已有觀點質疑，這是否成為美國的「蘇伊士時刻」，象徵全球權力與信譽正逐步走下坡。

蘇伊士危機發生於1956年10月，當時英國、法國與以色列攻擊埃及，試圖強行打開蘇伊士運河 。美國總統艾森豪在大選將近之際下令他們停止行動。英國首相艾登辭職，埃及總統納瑟則成為反殖民主義的英雄。此後，「蘇伊士」成為一種簡稱，用來指稱英國在二戰後精疲力竭，將全球強權地位讓給美國的時刻。

當然，兩場衝突仍存在差異。蘇伊士運河是人造水道，完全位於埃及領土內，不同於荷莫茲海峽這類國際水道。也不存在另一個全球強權能取代美國，更不用說對美國總統川普發號施令。但美國與伊朗為期2周的停火協議，讓伊朗伊斯蘭共和國得以維持政權，並繼續掌握荷莫茲海峽的未來走向，核庫存與彈道飛彈計畫也未解決。即便川普宣稱取得勝利，儘管顯得空洞，也難以想像戰爭會全面重啟。

葡萄牙前歐洲事務政務次長馬塞斯（Bruno Maçães）指出，對世界其他國家而言，這場戰爭「開始看起來像是一場軍事失敗，比伊拉克 或阿富汗更嚴重」。他補充說：「美國無所不能的神話非常重要，而維持石油流通、打開並保持海峽暢通，是一個全球霸權的基本條件。這種認為美國能解決一切問題的信念，正在消失。」

確保海上航道對美國貨物與全球貿易保持暢通，是美國在中東與亞洲少數長期不變的核心利益之一，但對伊朗的戰爭一度關閉荷莫茲海峽。如今伊朗軍方仍控制這條通道，並可能要求高額通行費。

華府卡內基國際和平基金會資深研究員沃特海姆（Stephen Wertheim）指出，美國在中東維持軍事存在的戰略理由已遭受重大打擊。他表示，蘇伊士的類比之所以成立，是因為這場對伊朗的戰爭「在單一事件中展現出美國治理失當與判斷失誤的風險」。他並指出，這場戰爭本身及不確定的結果，「只是加速各國原本就存在的憂慮，也就是對美國治理品質下降將意味著什麼的擔心」。

美國的盟友或許對川普政府的政策感到不滿、困惑甚至憤怒，但其中許多國家，特別是波斯灣與亞洲那些受到能源短缺與限制衝擊的國家，在安全合作上幾乎別無選擇。美國外交關係協會（CFR）歐洲研究主任凱強（Charles A. Kupchan）認為，這場戰爭與停火協議削弱美國的影響力，也將影響盟友對美方可靠感的看法。

川普的關稅戰已帶來不愉快的衝擊，但他威脅必要時以武力從丹麥奪取格陵蘭，被視為一個轉折點，顯示美國對盟友的掠奪性、不可靠與輕視。凱強表示：「伊朗戰爭及相關經濟衝擊讓情況雪上加霜，進一步強化一種觀感，那就是當前的美國變得難以預測且不可靠。」

昆西國家事務研究所專家利文（Anatol Lieven）表示：「在對全球貿易至關重要的地區發動一場本可避免的戰爭，並完全忽視對最親密盟友經濟的可能衝擊，川普政府已經摧毀美國權力的正當性。」

紐約市立大學政治學榮休教授梅農（Rajan Menon）則認為，對北約的累積影響相當重大，從長遠來看，中國似乎是最大贏家。他說：「當我們看起來像瘋子，還在談論把一個國家炸回石器時代時，中國看起來像和平促成者與穩定力量。」

同時，北京也藉機觀察美國海軍的運作方式。梅農指出：「中國正帶著高度關注旁觀，而當川普前往中國參加預計5月中旬舉行的峰會時，他的地位將大幅削弱。」